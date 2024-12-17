https://ria.ru/20241217/prokuratura-1989594847.html

Прокуратура контролирует расследование инцидента на Рязанском проспекте

Прокуратура контролирует расследование инцидента на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024

Прокуратура контролирует расследование инцидента на Рязанском проспекте

Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, сообщается в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:52

2024-12-17T07:52

2024-12-17T07:53

москва

борис григорьев

происшествия

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на Рязанском проспекте, в результате которого погибли двое мужчин. На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241217/vzryv-1989592123.html

москва

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