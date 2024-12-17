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Прокуратура контролирует расследование инцидента на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024
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07:52 17.12.2024 (обновлено: 07:53 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/prokuratura-1989594847.html
Прокуратура контролирует расследование инцидента на Рязанском проспекте
Прокуратура контролирует расследование инцидента на Рязанском проспекте - РИА Новости, 17.12.2024
Прокуратура контролирует расследование инцидента на Рязанском проспекте
Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, сообщается в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:52
2024-12-17T07:53
москва
борис григорьев
происшествия
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на Рязанском проспекте, в результате которого погибли двое мужчин. На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
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москва, борис григорьев, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве
Москва, Борис Григорьев, Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Прокуратура контролирует расследование инцидента на Рязанском проспекте

Прокуратура контролирует расследование инцидента на Рязанском проспекте в Москве

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание прокуратуры города Москвы
Здание прокуратуры города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание прокуратуры города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на Рязанском проспекте, в результате которого погибли двое мужчин. На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Юго-Восточного административного округа Борис Григорьев. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
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При взрыве на Рязанском проспекте в Москве погибли два человека
07:20
 
МоскваБорис ГригорьевПроисшествияВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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