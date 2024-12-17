https://ria.ru/20241217/prodovolstvie-1989571897.html
Страны ЕАЭС обсуждают идею договора о продовольственной безопасности
Страны ЕАЭС обсуждают идею договора о продовольственной безопасности - РИА Новости, 17.12.2024
Страны ЕАЭС обсуждают идею договора о продовольственной безопасности
Страны ЕАЭС обсуждают инициативу заключения отдельного международного договора о коллективной продовольственной безопасности, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:27
2024-12-17T00:27
2024-12-17T00:27
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС обсуждают инициативу заключения отдельного международного договора о коллективной продовольственной безопасности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Обсуждается и инициатива заключения отдельного международного Договора о коллективной продовольственной безопасности. Он должен охватить не только вопросы поставок конечной продукции, но и позволит совместно развивать племенной и семенной фонд наших стран", - сказал Мишустин в интервью "Российской газете". Мишустин также отметил, что три года назад страны ЕАЭС пришли к пониманию целесообразности согласования индикативных балансов спроса и предложения по зерну, ячменю, кукурузе, подсолнечнику, сахару, подсолнечному маслу, что дает возможность избежать их нехватки для граждан, скоординировать позиции по экспорту за пределы Союза. "Используя этот опыт, планируем создать и другие долгосрочные механизмы, которые помогут эффективно и, главное, оперативно сглаживать возможные дисбалансы на рынках стран ЕАЭС", - заметил Мишустин. "Всё это нужно для дальнейшего укрепления агропромышленного комплекса Союза, обеспечения граждан качественными продуктами питания", - подчеркнул российский премьер.
https://ria.ru/20241217/mishustin-1989571746.html
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Страны ЕАЭС обсуждают идею договора о продовольственной безопасности
Мишустин: страны ЕАЭС обсуждают идею договора о продовольственной безопасности