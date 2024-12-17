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Обливший краской бюст Героя Советского Союза в Бурятии осужден на 11 лет

Обливший краской бюст Героя Советского Союза в Бурятии осужден на 11 лет - РИА Новости, 17.12.2024

Обливший краской бюст Героя Советского Союза в Бурятии осужден на 11 лет

Мужчине, облившего краской бюст Героя СССР и готовившего диверсию на железной дороге в Бурятии, дали 11 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T06:57

2024-12-17T06:57

2024-12-17T06:58

происшествия

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улан-удэ

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УЛАН-УДЭ, 17 дек – РИА Новости. Мужчине, облившего краской бюст Героя СССР и готовившего диверсию на железной дороге в Бурятии, дали 11 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура республики. Утром 6 июля 2023 года неизвестный облил чёрной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова, установленный в парке культуры и отдыха его имени в Улан-Удэ. Правоохранителями был задержан 46-летний мужчина. В рамках расследования уголовного дела установлено, что через мессенджер с ним связался представитель иностранного государства, который представился гражданином Украины, и предложил за деньги выполнить задания. За вознаграждение мужчина облил краской памятник Герою СССР Орешкову. Затем подсудимый начал готовиться к совершению диверсии на железной дороге, которую не довел до конца, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично), ч.1 ст.30, ч.1 ст.281 УК РФ (приготовление к диверсии, то есть сговор на совершение преступления и иное умышленное создание условий для совершения поджога, направленного на разрушение и повреждение объектов транспортной инфраструктуры, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам) и ст.275.1 УК РФ (установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации). "Верховный суд республики с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241010/shpionazh-1977413339.html

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происшествия, ссср, россия, улан-удэ