https://ria.ru/20241217/pridnestrove-1989645777.html

Жители Приднестровья пожаловались Путину на угрозу энергетического кризиса

Жители Приднестровья пожаловались Путину на угрозу энергетического кризиса - РИА Новости, 17.12.2024

Жители Приднестровья пожаловались Путину на угрозу энергетического кризиса

Жители Приднестровья обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина, они обеспокоены угрозой энергетического кризиса из-за прекращения транзита... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:06

2024-12-17T12:06

2024-12-17T12:12

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жители Приднестровья обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина, они обеспокоены угрозой энергетического кризиса из-за прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января, сообщил телеканал "Россия 24". Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в Приднестровье в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор. На прямую линию президента обратилась жительница Приднестровья. Она родилась в ЯНАО, но сейчас прописана и проживает в республике, рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Калмыкии Баатр Мергульчиев. "Она обеспокоена тем, что с января Приднестровье останется без газа, потому что газ идет через Молдову. У них в городе расположена электростанция, которая как раз питается от этого газа. И если газ отключат, то работать она сможет только 50 дней. То есть, они боятся, что останутся и без газа, и без света", - сообщил Мергульчиев. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. -0-

https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html

https://ria.ru/20241216/gaz-1989567587.html

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молдавия, украина, россия, владимир путин, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире