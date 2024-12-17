Жители Приднестровья пожаловались Путину на угрозу энергетического кризиса
Жители Приднестровья обратились на прямую линию Путина из-за ситуации с газом
Улица в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Жители Приднестровья обращаются на прямую линию президента РФ Владимира Путина, они обеспокоены угрозой энергетического кризиса из-за прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января, сообщил телеканал "Россия 24".
Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в Приднестровье в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути, в том числе через Трансбалканский коридор.
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На прямую линию президента обратилась жительница Приднестровья. Она родилась в ЯНАО, но сейчас прописана и проживает в республике, рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Калмыкии Баатр Мергульчиев.
"Она обеспокоена тем, что с января Приднестровье останется без газа, потому что газ идет через Молдову. У них в городе расположена электростанция, которая как раз питается от этого газа. И если газ отключат, то работать она сможет только 50 дней. То есть, они боятся, что останутся и без газа, и без света", - сообщил Мергульчиев.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. -0-
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