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Горячая линия по вопросам энерготарифов заработает в Приангарье - РИА Новости, 17.12.2024
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
17:56 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/priangare-1989760008.html
Горячая линия по вопросам энерготарифов заработает в Приангарье
Горячая линия по вопросам энерготарифов заработает в Приангарье - РИА Новости, 17.12.2024
Горячая линия по вопросам энерготарифов заработает в Приангарье
Жители Иркутской области смогут получить разъяснения по вопросам устанавливаемых с 1 января 2025 года диапазонов потребления электрической энергии и применения... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:56
2024-12-17T17:56
иркутская область
иркутская область
россия
краснодарский край
игорь кобзев
александр новак
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ИРКУТСК, 17 дек - РИА Новости. Жители Иркутской области смогут получить разъяснения по вопросам устанавливаемых с 1 января 2025 года диапазонов потребления электрической энергии и применения сезонного коэффициента на горячей линии, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе прямого эфира на телеканале "Россия 24". Глава Приангарья во вторник в региональном эфире на телеканале "Россия 24" провел прямую линию с жителями Иркутской области. Ряд вопросов касался темы введения сезонных тарифов на оплату электроэнергии с 1 января 2025 года. Для разъяснения ситуации, по словам губернатора, в регионе будет открыта горячая линия. "Ожидается, что прием звонков на горячей линии начнется с 20 декабря по единому номеру 122. В ближайшие несколько дней проведем консультации операторов, которые будут принимать звонки, чтобы жители могли получить консультативную помощь. Хочется, чтобы колл-центр работал на результат и был действительно полезен людям", – сказал Кобзев. Он отметил, что работа ведется совместно региональными министерством жилищной политики и энергетики, министерством цифрового развития и связи, Центром энергоресурсосбережения, гарантирующими поставщиками. Губернатор рассказал какие документы необходимо подать в энергосбытовую компанию, чтобы потребитель электроэнергии использовал повышающий сезонный коэффициент - 7020 кВт\ч вместо ранее определенных правительством РФ 3900 кВт\ч, либо второй диапазон – до 10800 кВт\ч вместо 6000 кВт\ч. "Мы понимаем, что жить, например, в Краснодарском крае в зимний период и в Иркутской области – это две разных нормы энергопотребления. И те увеличения диапазонов, которых мы добились – это промежуточный итог. Для того, чтобы и дальше отстаивать консолидированную позицию региона на федеральном уровне нам необходимо видеть реальные объемы потребления электроэнергии населением, понимать, сколько домов выходит за установленный диапазон 7020 кВт\ч, поэтому прошу жителей включиться и предоставить эти сведения", – подчеркнул губернатор. Говоря о проблемах майнинговой деятельности, глава Приангарья напомнил, что в ноябре 2024 года на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под руководством зампредседателя правительства РФ Александра Новака были озвучены предложения Иркутской области по регулированию майнинговой деятельности. Это полный запрет майнинга юридическими и физическими лицам с 1 декабря 2024 года до 1 декабря 2029 года. Комиссия приняла решение о запрете майнинга юридическими лицами на территории Иркутской области до 2031 года в осенне-зимний отопительный период. По словам Игоря Кобзева, в ближайшее время в регионе ждут окончательного решения федерального центра и соответствующего распоряжения правительства РФ.
https://ria.ru/20241217/basseyn-1989752178.html
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иркутская область, россия, краснодарский край, игорь кобзев, александр новак
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Краснодарский край, Игорь Кобзев, Александр Новак
Горячая линия по вопросам энерготарифов заработает в Приангарье

Кобзев: в Приангарье заработает горячая линия по вопросам энерготарифов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
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ИРКУТСК, 17 дек - РИА Новости. Жители Иркутской области смогут получить разъяснения по вопросам устанавливаемых с 1 января 2025 года диапазонов потребления электрической энергии и применения сезонного коэффициента на горячей линии, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе прямого эфира на телеканале "Россия 24".
Глава Приангарья во вторник в региональном эфире на телеканале "Россия 24" провел прямую линию с жителями Иркутской области. Ряд вопросов касался темы введения сезонных тарифов на оплату электроэнергии с 1 января 2025 года. Для разъяснения ситуации, по словам губернатора, в регионе будет открыта горячая линия.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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"Ожидается, что прием звонков на горячей линии начнется с 20 декабря по единому номеру 122. В ближайшие несколько дней проведем консультации операторов, которые будут принимать звонки, чтобы жители могли получить консультативную помощь. Хочется, чтобы колл-центр работал на результат и был действительно полезен людям", – сказал Кобзев.
Он отметил, что работа ведется совместно региональными министерством жилищной политики и энергетики, министерством цифрового развития и связи, Центром энергоресурсосбережения, гарантирующими поставщиками. Губернатор рассказал какие документы необходимо подать в энергосбытовую компанию, чтобы потребитель электроэнергии использовал повышающий сезонный коэффициент - 7020 кВт\ч вместо ранее определенных правительством РФ 3900 кВт\ч, либо второй диапазон – до 10800 кВт\ч вместо 6000 кВт\ч.
"Мы понимаем, что жить, например, в Краснодарском крае в зимний период и в Иркутской области – это две разных нормы энергопотребления. И те увеличения диапазонов, которых мы добились – это промежуточный итог. Для того, чтобы и дальше отстаивать консолидированную позицию региона на федеральном уровне нам необходимо видеть реальные объемы потребления электроэнергии населением, понимать, сколько домов выходит за установленный диапазон 7020 кВт\ч, поэтому прошу жителей включиться и предоставить эти сведения", – подчеркнул губернатор.
Говоря о проблемах майнинговой деятельности, глава Приангарья напомнил, что в ноябре 2024 года на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под руководством зампредседателя правительства РФ Александра Новака были озвучены предложения Иркутской области по регулированию майнинговой деятельности. Это полный запрет майнинга юридическими и физическими лицам с 1 декабря 2024 года до 1 декабря 2029 года. Комиссия приняла решение о запрете майнинга юридическими лицами на территории Иркутской области до 2031 года в осенне-зимний отопительный период. По словам Игоря Кобзева, в ближайшее время в регионе ждут окончательного решения федерального центра и соответствующего распоряжения правительства РФ.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Иркутская областьИркутская областьРоссияКраснодарский крайИгорь КобзевАлександр Новак
 
 
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