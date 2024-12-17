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Посольство США в Вануату получило повреждения при землетрясении
Посольство США в Вануату получило повреждения при землетрясении - РИА Новости, 17.12.2024
Посольство США в Вануату получило повреждения при землетрясении
Посольство США в Вануату получило серьезные повреждения при землетрясении и будет закрыто до дальнейшего уведомления, сообщает посольство США в столице Папуа -... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:29
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2024-12-17T09:53
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Посольство США в Вануату получило серьезные повреждения при землетрясении и будет закрыто до дальнейшего уведомления, сообщает посольство США в столице Папуа - Новой Гвинеи Порт-Морсби в соцсети X. "Посольству США в Порт-Морсби известно о недавнем землетрясении в Порт-Вила, Вануату. Посольство США в Порт-Вила получило серьезные повреждения и закрыто до дальнейшего уведомления", - сообщает миссия. Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 7,3 у берегов тихоокеанского государства Вануату, а NOAA в связи с этим объявило угрозу цунами, которая затем была отменена.
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Последствия землетрясения в Вануату
Кадры из Вануату, где сегодня произошло сильное землетрясение. Свою помощь уже пообещали соседние Австралия и Новая Зеландия. Российское посольство сообщило, что не располагает данными о пострадавших согражданах.
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в мире, сша, вануату, порт-морсби
В мире, США, Вануату, Порт-Морсби
Посольство США в Вануату получило повреждения при землетрясении
Посольство США в Вануату получило серьезные повреждения при землетрясении