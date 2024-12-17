https://ria.ru/20241217/pomosch-1989762584.html

Новгородские теплоэнергетики отправили в зону СВО отопители и рации

Новгородские теплоэнергетики отправили в зону СВО отопители и рации - РИА Новости, 17.12.2024

Новгородские теплоэнергетики отправили в зону СВО отопители и рации

Теплоэнергетики Новгородской области отправили в зону проведения СВО два дизельных отопителя, рации и антидроновые покрывала, сообщает пресс-служба Тепловой... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:00

2024-12-17T18:00

2024-12-17T18:00

надежные люди

новгородская область

сво

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Теплоэнергетики Новгородской области отправили в зону проведения СВО два дизельных отопителя, рации и антидроновые покрывала, сообщает пресс-служба Тепловой компании "Новгородская". Уточняется, что в преддверии Нового года сотрудники Солецкого и Чудовского районов теплоснабжения ООО "ТК Новгородская" провели акцию по сбору денежных средств в поддержку бойцов СВО. На собранные деньги были закуплены вещи, в которых нуждаются бойцы. "В общей сложности они собрали 135 тысяч рублей, на которые приобрели два автономных дизельных отопителя мощностью 5000 Вт, рации, антидроновые покрывала с защитой от тепловизора, аптечки и средства личной гигиены", - говорится в сообщении. Кроме того, дети теплоэнергетиков нарисовали новогодние открытки, которые вместе с оборудованием отправлены на передовую.

https://ria.ru/20241217/svo-1989755112.html

новгородская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, сво