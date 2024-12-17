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Новгородские теплоэнергетики отправили в зону СВО отопители и рации
Новгородские теплоэнергетики отправили в зону СВО отопители и рации - РИА Новости, 17.12.2024
Новгородские теплоэнергетики отправили в зону СВО отопители и рации
Теплоэнергетики Новгородской области отправили в зону проведения СВО два дизельных отопителя, рации и антидроновые покрывала, сообщает пресс-служба Тепловой... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:00
2024-12-17T18:00
2024-12-17T18:00
надежные люди
новгородская область
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Теплоэнергетики Новгородской области отправили в зону проведения СВО два дизельных отопителя, рации и антидроновые покрывала, сообщает пресс-служба Тепловой компании "Новгородская". Уточняется, что в преддверии Нового года сотрудники Солецкого и Чудовского районов теплоснабжения ООО "ТК Новгородская" провели акцию по сбору денежных средств в поддержку бойцов СВО. На собранные деньги были закуплены вещи, в которых нуждаются бойцы. "В общей сложности они собрали 135 тысяч рублей, на которые приобрели два автономных дизельных отопителя мощностью 5000 Вт, рации, антидроновые покрывала с защитой от тепловизора, аптечки и средства личной гигиены", - говорится в сообщении. Кроме того, дети теплоэнергетиков нарисовали новогодние открытки, которые вместе с оборудованием отправлены на передовую.
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новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, сво
Надежные люди, Новгородская область, СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Теплоэнергетики Новгородской области отправили в зону проведения СВО два дизельных отопителя, рации и антидроновые покрывала, сообщает пресс-служба Тепловой компании "Новгородская".
Уточняется, что в преддверии Нового года сотрудники Солецкого и Чудовского районов теплоснабжения ООО "ТК Новгородская" провели акцию по сбору денежных средств в поддержку бойцов СВО
. На собранные деньги были закуплены вещи, в которых нуждаются бойцы.
"В общей сложности они собрали 135 тысяч рублей, на которые приобрели два автономных дизельных отопителя мощностью 5000 Вт, рации, антидроновые покрывала с защитой от тепловизора, аптечки и средства личной гигиены", - говорится в сообщении.
Кроме того, дети теплоэнергетиков нарисовали новогодние открытки, которые вместе с оборудованием отправлены на передовую.