https://ria.ru/20241217/podmoskove-1989656367.html
На регпортале Подмосковья упростили услугу выдачи лицензий на алкоголь
На регпортале Подмосковья упростили услугу выдачи лицензий на алкоголь - РИА Новости, 17.12.2024
На регпортале Подмосковья упростили услугу выдачи лицензий на алкоголь
Услугу выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции обновили на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:41
2024-12-17T12:41
2024-12-17T12:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алкоголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584467848_234:631:2754:2048_1920x0_80_0_0_494339c60b3901705d9330333698a6f5.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Услугу выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции обновили на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "С начала года подмосковные предприниматели воспользовались онлайн-услугой по оформлению лицензий на продажу алкоголя более 5 тысяч раз. Теперь сделать это стало проще благодаря оптимизации. Так, мы доработали сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в онлайн-форме заявления также увеличено количество полей, которые система заполняет автоматически. Услуга "Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции" доступна на региональном портале в разделе "Развитие бизнеса" – "Лицензирование и разрешения". Воспользоваться ею могут только юридические лица. Таким образом, чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА юрлица, после этого внести сведения о заявителе и об организации, а затем приложить документы. Позже в течение 15 рабочих дней в личный кабинет придет ответ.
https://ria.ru/20241213/podmoskove-1989162069.html
https://ria.ru/20241107/podmoskove-1982380942.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584467848_820:598:2754:2048_1920x0_80_0_0_19a52747b75c027952813e852597f27d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алкоголь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алкоголь
На регпортале Подмосковья упростили услугу выдачи лицензий на алкоголь
В Подмосковье упрощено получение лицензии на розничную продажу алкоголя
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Услугу выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции обновили на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"С начала года подмосковные предприниматели воспользовались онлайн-услугой по оформлению лицензий на продажу алкоголя более 5 тысяч раз. Теперь сделать это стало проще благодаря оптимизации. Так, мы доработали сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья
Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в онлайн-форме заявления также увеличено количество полей, которые система заполняет автоматически.
Услуга "Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции" доступна на региональном портале в разделе "Развитие бизнеса" – "Лицензирование и разрешения". Воспользоваться ею могут только юридические лица.
Таким образом, чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА юрлица, после этого внести сведения о заявителе и об организации, а затем приложить документы. Позже в течение 15 рабочих дней в личный кабинет придет ответ.