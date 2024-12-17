https://ria.ru/20241217/podmoskove-1989656367.html

На регпортале Подмосковья упростили услугу выдачи лицензий на алкоголь

На регпортале Подмосковья упростили услугу выдачи лицензий на алкоголь - РИА Новости, 17.12.2024

На регпортале Подмосковья упростили услугу выдачи лицензий на алкоголь

Услугу выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции обновили на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:41

2024-12-17T12:41

2024-12-17T12:41

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московская область (подмосковье)

алкоголь

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Услугу выдачи лицензий на розничную продажу алкогольной продукции обновили на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "С начала года подмосковные предприниматели воспользовались онлайн-услугой по оформлению лицензий на продажу алкоголя более 5 тысяч раз. Теперь сделать это стало проще благодаря оптимизации. Так, мы доработали сервис, который проверяет, попадает ли торговый объект в зону запрета продажи алкоголя: теперь пользователь получает информацию не только о действующих, но и о планируемых зонах ограничений", – рассказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в онлайн-форме заявления также увеличено количество полей, которые система заполняет автоматически. Услуга "Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции" доступна на региональном портале в разделе "Развитие бизнеса" – "Лицензирование и разрешения". Воспользоваться ею могут только юридические лица. Таким образом, чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА юрлица, после этого внести сведения о заявителе и об организации, а затем приложить документы. Позже в течение 15 рабочих дней в личный кабинет придет ответ.

https://ria.ru/20241213/podmoskove-1989162069.html

https://ria.ru/20241107/podmoskove-1982380942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алкоголь