https://ria.ru/20241217/podderzhka-1989635088.html

Новые меры поддержки рождаемости внедрят в Тульской области

Новые меры поддержки рождаемости внедрят в Тульской области - РИА Новости, 17.12.2024

Новые меры поддержки рождаемости внедрят в Тульской области

На еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили демографическую ситуацию в регионе, сообщает... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:32

2024-12-17T11:32

2024-12-17T11:32

тульская область

демография

дмитрий миляев

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. На еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Дмитрия Миляева обсудили демографическую ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев отметил, что президент России первой национальной целью назвал сохранение населения и поддержку семьи. Руководству региона предстоит в ближайшие годы предпринять максимум усилий, чтобы изменить сложившиеся демографические тренды, продолжить добиваться увеличения продолжительности жизни людей в Тульской области. Заместитель председателя Правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил, что основные усилия в части демографии должны быть сосредоточены на сохранении здоровья для активного долголетия старшего поколения и увеличении рождаемости. Важные задачи по снижению смертности поставлены и перед системой здравоохранения региона. Благодаря принимаемым мерам удалось добиться устойчивого снижения смертности, особенно среди старшего поколения. Большая роль отводится программам долговременного ухода и активного долголетия. Работа по системе долговременного ухода для пожилых граждан и инвалидов выстраивается с 2018 года. На основании потребностей каждого человека разрабатывается индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Активное долголетие в регионе помогает реализовать проект "Тульское долголетие", на сегодня он охватывает свыше 300 тысяч граждан старшего поколения. 28% граждан пожилого возраста регулярно занимаются спортом, популярны занятия в творческих объединениях, школах здоровья и финансовой грамотности. Отдельное внимание – диспансеризации и профилактическим осмотрам пожилых. Цель – к 2030 году вовлечь в мероприятия "Тульского долголетия" порядка 40% жителей пенсионного возраста, говорится в сообщении. По итогам 2023 года удалось стабилизировать рождаемость – это результат всесторонней работы по развитию социальной сферы в регионе, созданию комфортной среды, мерам поддержки. Повысить рождаемость можно в том числе благодаря увеличению числа многодетных семей. В регионе наблюдается стабильный прирост количества многодетных семей, сегодня их более чем 17 тысяч. По поручению губернатора проработан вопрос о дополнительных мерах по стимулированию рождаемости, среди них: прокат товаров для новорожденных, компенсация расходов на аренду жилья для молодых семей, у которых в новом году родится ребенок, частичное погашение ипотечного кредита при рождении третьего или последующего ребенка. На новом уровне планируется работать с семьями в период подготовки к родам, в решении жизненных ситуаций, также предложено расширить перечень исследований, которые бесплатно можно пройти при подготовке к ЭКО. В новом году будет запущен сервис для беременных женщин, который будет работать по принципу чат-бота. Он позволит получить ответы на актуальные вопросы, в нем же будет возможно записаться в Школу для будущих мам и подать заявку на прокат детских товаров. Глава региона отметил, что 1 января в России стартует национальный проект "Семья". Он будет продолжением той работы, которая была сделана в рамках Года семьи. "Те меры, которые мы вводим в нашей области, должны быть востребованы туляками. Нужно постоянно находиться в диалоге с людьми. Только так мы сможем актуализировать их потребности", - цитирует пресс-служба слова Миляева. Губернатор поручил утвердить постановление о внедрении новых мер по поддержке рождаемости в Тульской области, в десятидневный срок обеспечить разработку порядков их предоставления. Обеспечить широкое информирование о новых мерах поддержки жителей региона, используя СМИ, соцсети, брошюры, а также задействовать педиатров и педагогов, которые находятся в постоянном контакте с семьями с детьми. Возобновить в 2025 году реализацию меры поддержки для беременных женщин – обеспечение путевками будущих мам, которым рекомендовано санаторно-курортное лечение. Марков, в свою очередь отметил, что указанные меры будут включены в обновленную региональную программу повышения рождаемости в Тульской области. Заместитель губернатора Наталья Архипова предложила установить дополнительную выплату в размере одного миллиона рублей женщинам при рождении второго ребенка до достижения ими возраста 25 лет и еще один миллион рублей – при рождении третьего ребенка в возрасте до 28 лет. Миляев поручил ей проработать этот вопрос. Глава региона подчеркнул, что по поручению президента семьецентричность нашла отражение в каждом новом национальном проекте. На региональном уровне также необходимо, чтобы свою роль в повышении рождаемости и поддержке семей, особенно многодетных, определил каждый профильный орган исполнительной власти. В решении задачи по повышению рождаемости важно активное участие работодателей. Миляев поручил министерству труда и соцзащиты региона совместно с министерством экономического развития выработать предложения по стимулированию предприятий и организаций ежегодно наращивать объем мер социальной поддержки, а Наталье Архиповой – взять эту работу на контроль. "Важно, чтобы и Правительство, и администрации, и другие органы власти, а также госучреждения также активно внедряли положения демографического стандарта", - подчеркнул губернатор.

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https://ria.ru/20241205/urok-1987610178.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

демография, дмитрий миляев