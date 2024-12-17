https://ria.ru/20241217/platezhi-1989781594.html

Сервис VK запустил функцию платежей через смартфоны для компаний

Сервис VK запустил функцию платежей через смартфоны для компаний - РИА Новости, 17.12.2024

Сервис VK запустил функцию платежей через смартфоны для компаний

Сервис онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг Yclients (входит в VK) запустил функцию, которая позволит компаниям отказаться от банковских... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:37

2024-12-17T19:37

2024-12-17T19:37

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сервис онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг Yclients (входит в VK) запустил функцию, которая позволит компаниям отказаться от банковских терминалов и проводить платежи через смартфоны, говорится в релизе VK. "Сервис Yclients внедрил функцию, которая даст возможность российским компаниям-клиентам проводить все банковские платежи при помощи смартфона. Новинка позволит отказаться от традиционных терминалов для эквайринга и упростит жизнь предпринимателям", - сказано в релизе. Такая возможность появилась в приложении Yclients. Для совершения оплаты клиентам нужно будет приложить банковскую карту, наклейку для оплаты или смартфон к смартфону на базе Android с этим приложением. Данные о платеже передаются в зашифрованном виде и защищены в соответствии с международными стандартами. Пока эта функция появилась для устройств на базе Android с NFC. Она разработана в партнерстве с платформой для приема платежей 2can. "Обслуживание терминалов в среднем стоит бизнесу 30 тысяч рублей в год. Для молодого бизнеса, например, это весомая сумма. Внедрение новинки поможет ее сохранить, так как дополнительно платить за эту услугу при использовании Yclients не надо. Кроме того, новая функция упрощает жизнь предпринимателей. Во-первых, все обслуживание клиентов теперь в одном приложении… Во-вторых, технология работает надежнее, не нужно переживать о сбое терминала", - прокомментировал гендиректор Yclients Игорь Бронин. Группа компаний Yclients разрабатывает облачные продукты для автоматизации бизнеса сферы услуг: "Арника", "Дента", SQNS, а также крупнейшую платформу Yclients и мобильное приложение для онлайн-записи Yplaces. В декабре 2023 года VK выкупил 100% долей группы.

https://ria.ru/20241206/smartfony-1987640982.html

https://ria.ru/20241212/t-bank-1988835458.html

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технологии, новый год, общество