https://ria.ru/20241217/peregovory-1989769703.html

"Он в ярости". На Западе высмеяли реакцию Зеленского на предложение Орбана

"Он в ярости". На Западе высмеяли реакцию Зеленского на предложение Орбана - РИА Новости, 17.12.2024

"Он в ярости". На Западе высмеяли реакцию Зеленского на предложение Орбана

Владимир Зеленский в ярости из-за поиска дипломатических решений в украинском конфликте, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:47

2024-12-17T18:47

2024-12-17T18:47

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владимир путин

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в ярости из-за поиска дипломатических решений в украинском конфликте, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Разные страны должны работать вместе, готовить совместный подход к поиску решения (по украинскому конфликту. — Прим. ред.). Очевидно, эти страны — Россия, США и Венгрия. Мы можем наблюдать, что дипломатия наконец-то зарождается. И посмотрите на реакцию Зеленского — он в ярости".Военный эксперт добавил, что главу киевского режима возмутило предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском прекращении огня и масштабном обмене пленными. Как отмечает Меркурис, Зеленский в ответ на инициативу раскритиковал венгерского политика, заявив, что тот "выходит за рамки".За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. В прошлую среду он высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение было также донесено до Владимира Зеленского, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его. Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш утверждает, что российская сторона согласилась на предложение Венгрии об обмене пленными, а идею о прекращении огня не приняла и не отвергла, но рассмотрела.

https://ria.ru/20241217/peregovory-1989730023.html

https://ria.ru/20241217/konflikt-1989738722.html

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в мире, венгрия, россия, владимир зеленский, виктор орбан, украина, владимир путин