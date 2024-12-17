https://ria.ru/20241217/pensioner-1989714388.html

Пенсионеру из ЛНР с катарактой помогли после звонка на прямую линию Путина

Пенсионеру из ЛНР с катарактой помогли после звонка на прямую линию Путина - РИА Новости, 17.12.2024

Пенсионеру из ЛНР с катарактой помогли после звонка на прямую линию Путина

Пенсионер из Луганской народной республики, который страдает от катаракты и почти ничего не видит, позвонил в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:30

2024-12-17T15:30

2024-12-17T15:30

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луганская народная республика

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

россия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пенсионер из Луганской народной республики, который страдает от катаракты и почти ничего не видит, позвонил в колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой о помощи, так как у него нет денежных средств на операцию, сообщили во вторник в пресс-службе Народного фронта. Житель ЛНР, участвовавший в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и страдающий от сахарного диабета, услышал от врачей диагноз - катаракта на левом глазу. Тогда пенсионер попросил денег в долг на операцию, однако позже перестал видеть второй глаз. Стоимость второй операции оказалась слишком высокой для мужчины, который пока ещё не вернул долг за первую. После этого пенсионер принял решение позвонить на прямую линию с президентом. "Звонок принял получивший ранение, повлекшее за собой потерю зрения, Александр. Он захотел помочь мужчине и передал обращение в региональный исполком Народного фронта. Александр перезвонил Юрию Михайловичу и сообщил, что представители Народного фронта готовы отвезти его в Луганскую РКБ на консультацию в отделение микрохирургии глаза в удобное для него время", - говорится в сообщении пресс-службы Народного фронта. В отделении микрохирургии глаза мужчину осмотрели. Врачи заключили, что изменения на глазном дне характерны для больных сахарным диабетом. Медики заверили, что зрение ухудшается именно из-за этого диагноза, и со временем плохо видеть начнет и прооперированный глаз. "Пациент нуждается в полном обследовании, лечении у эндокринолога, консультации хирурга и дальнейшем наблюдении у офтальмолога. Показаний для операции хирургии катаракты у пациента на правом глазу сейчас нет. Мы подобрали очковую коррекцию для близи, которая позволяет ему читать даже мелкий шрифт", - приводятся в сообщении слова заведующей отделением микрохирургии глаза Луганской РКБ Елены Коротневой. По словам завотделения эндокринологии больницы Ольги Поддубченко, врачи решили скорректировать инсулинотерапию и провести полное обследование с учетом осложнений сахарного диабета, а потом повторное. После этого медики уже будут принимать решение о необходимости лечения глаз. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Количество обращений на прямую линию уже превысило 1,2 миллиона. В 2023 году сотрудники Народного фронта обработали более 3 миллионов обращений на прямую линию с президентом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, луганская народная республика, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, россия