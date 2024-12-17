https://ria.ru/20241217/ovchinskiy-1989561444.html

Овчинский: в Москве достраивают последний корпус бизнес-парка "Останкино"

Овчинский: в Москве достраивают последний корпус бизнес-парка "Останкино" - РИА Новости, 17.12.2024

Овчинский: в Москве достраивают последний корпус бизнес-парка "Останкино"

Девелоперская группа "Пионер" заканчивает строительство офисного здания в составе бизнес-парка "Останкино" в Бутырском районе, рассказал министр правительства... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:00

2024-12-17T09:00

2024-12-17T09:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Девелоперская группа "Пионер" заканчивает строительство офисного здания в составе бизнес-парка "Останкино" в Бутырском районе, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.Бизнес-парк находится в Огородном проезде рядом со станцией метро "Бутырская" и остановкой МЦД-3 Останкино. Всего планировалось возвести шесть зданий, на данный момент идет строительство последнего объекта. В этом корпусе смогут работать 2 тысячи человек."Общая площадь нового корпуса составит более 22 тысяч квадратных метров. В настоящий момент в нем завершены монолитные работы. Согласно проекту, в здании разместятся 135 офисов. Основная их часть будет находиться с 2-го по 12-й этаж. Первый этаж также займут небольшие офисы, магазины, точки питания, бытового обслуживания. Для комфортного перемещения между этажами в здании будут установлены шесть лифтов", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.По его словам, бизнес-парк строится в рамках программы создания мест приложения труда. Строительные работы планируют закончить в 2025 году.Девелопер Pioneer основан в 2001 году, в его портфеле - 40 проектов недвижимости, включая не только жилые, но коммерческие и социальные объекты. Среди них ключевые: квартал небоскребов High Life, жилые кварталы Pride и Shift, Ostankino Business Park, МФК Botanica и клубный дом и бизнес-центр Opus.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы