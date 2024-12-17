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Мобильная группировка РВСН полностью оснащена современным оружием
Мобильная группировка РВСН полностью оснащена современным оружием - РИА Новости, 17.12.2024
Мобильная группировка РВСН полностью оснащена современным оружием
Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения России уже полностью оснащена современными образцами ракетного вооружения, сообщил командующий... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:14
2024-12-17T00:14
2024-12-17T00:14
безопасность
россия
саратовская область
ивановская область
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения России уже полностью оснащена современными образцами ракетного вооружения, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН. "Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88 процентов долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания. При этом в мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100 процентов. В первоочередных планах 2025 года – перевооружение на ракетный комплекс "Ярс" ракетных дивизий, где боевое дежурство несет "Тополь-М", в Саратовской области – в шахтном и Ивановской области – в подвижном грунтовом вариантах базирования", - сказал Каракаев. Кроме того, по его словам, намеченные планы перевооружения стационарной группировки практически выполнены. "Завершено перевооружение Ясненского соединения в Оренбургской области на ракетный комплекс "Авангард". Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году. В ближайших планах – перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс "Ярс", - уточнил командующий.
https://ria.ru/20240322/rvsn-1934946085.html
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безопасность, россия, саратовская область, ивановская область, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Россия, Саратовская область, Ивановская область, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
Мобильная группировка РВСН полностью оснащена современным оружием
Каракаев: мобильная группировка РВСН полностью оснащена современным оружием