https://ria.ru/20241217/oruzhie-1989570862.html

Мобильная группировка РВСН полностью оснащена современным оружием

Мобильная группировка РВСН полностью оснащена современным оружием - РИА Новости, 17.12.2024

Мобильная группировка РВСН полностью оснащена современным оружием

Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения России уже полностью оснащена современными образцами ракетного вооружения, сообщил командующий... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:14

2024-12-17T00:14

2024-12-17T00:14

безопасность

россия

саратовская область

ивановская область

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Мобильная группировка Ракетных войск стратегического назначения России уже полностью оснащена современными образцами ракетного вооружения, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН. "Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило обеспечить на уровне 88 процентов долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания. При этом в мобильной группировке РВСН уже сегодня эта цифра достигает 100 процентов. В первоочередных планах 2025 года – перевооружение на ракетный комплекс "Ярс" ракетных дивизий, где боевое дежурство несет "Тополь-М", в Саратовской области – в шахтном и Ивановской области – в подвижном грунтовом вариантах базирования", - сказал Каракаев. Кроме того, по его словам, намеченные планы перевооружения стационарной группировки практически выполнены. "Завершено перевооружение Ясненского соединения в Оренбургской области на ракетный комплекс "Авангард". Переоснащение ракетной дивизии в Козельске на ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в 2025 году. В ближайших планах – перевооружение Татищевской ракетной дивизии на ракетный комплекс "Ярс", - уточнил командующий.

https://ria.ru/20240322/rvsn-1934946085.html

россия

саратовская область

ивановская область

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безопасность, россия, саратовская область, ивановская область, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда