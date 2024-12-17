Швейцария может разрешить въезд лидеру сирийской оппозиции
Швейцария может разрешить въезд в страну лидеру сирийской оппозиции аль-Джулани
© AP Photo / Omar SanadikiБойцы сирийской оппозиции
© AP Photo / Omar Sanadiki
Бойцы сирийской оппозиции . Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 дек - РИА Новости. Швейцария теоретически может разрешить въезд на свою территорию лидеру вооруженной оппозиции в Сирии Ахмеду аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) для возможных дипломатических переговоров, несмотря на санкции в отношении его организации "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Главное командование сирийской вооруженной оппозиции 15 декабря сообщило, что аль-Джулани обсудил со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном адаптацию резолюции ООН по Сирии 2015 года к "реалиям на земле" и создание условий для возвращения сирийских беженцев.
Спецпосланник ООН встретился с сирийской оппозицией в Дамаске
16 декабря, 22:14
"Лицам, на которых распространяются санкции, фактически не разрешается въезжать в Швейцарию или осуществлять транзит через Швейцарию. Исключения могут предоставляться в индивидуальном порядке, особенно по дипломатическим или медицинским причинам. Каждый случай рассматривается индивидуально", - ответил он на вопрос, готова ли Швейцария впустить аль-Джулани в Женеву для возможных переговоров по Сирии.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.