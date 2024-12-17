https://ria.ru/20241217/oppozitsija-1989584905.html

Лидер сирийской оппозиции призвал отменить санкции против страны

Лидер сирийской оппозиции призвал отменить санкции против страны - РИА Новости, 17.12.2024

Лидер сирийской оппозиции призвал отменить санкции против страны

Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) призвал другие страны отменить все санкции, введенные против... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:28

2024-12-17T05:28

2024-12-17T05:28

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башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа (более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани) призвал другие страны отменить все санкции, введенные против Сирии во время правления ее президента Башара Асада. "Сирия очень важна в геостратегическом отношении. (Страны - ред.) должны снять все ограничения, которые были введены против кнута и жертвы - кнута уже нет. Этот вопрос не подлежит обсуждению", - заявил аш-Шараа в интервью британской газете Times. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241215/oon-1989320073.html

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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024