Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде
Российские завоевали десять медалей на астрономической олимпиаде в Бангладеш
© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники, победившие на международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Бангладеш
Российские школьники, победившие на международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Бангладеш
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Бангладеш, они завоевали пять золотых и пять серебряных медалей, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Зампред правительства и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили учеников с выигрышем.
"Такие результаты показывают, что наши школьники действительно обладают глубокими знаниями и выдающимися способностями, а учителя и наставники помогают им раскрыть таланты и максимально реализовать потенциал" – сказал Чернышенко.
Кравцов в свою очередь отметил, что золотые медали – это не просто успех каждого из участников сборной, но и подтверждение высокого уровня отечественной системы образования.
"Уверен, впереди наших победителей ждут и другие серьезные научные достижения, которые станут важным вкладом в развитие России", – отметил министр.
Международная астрономическая олимпиада (International Astronomy Olympiad, IAO 2024) проходила для школьников 8–11-х классов в период с 8 по 17 декабря. Российские учащиеся участвовали в ней в дистанционном формате. Ребята выполняли задания в физтех-лицее имени Капицы в Московской области.
В 2024 году олимпиада объединила 42 участников из шести стран.