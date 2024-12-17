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Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде - РИА Новости, 17.12.2024
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17:12 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/olimpiada-1989741661.html
Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде
Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде - РИА Новости, 17.12.2024
Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде
Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Бангладеш, они завоевали пять золотых и пять серебряных медалей, сообщили... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:12
2024-12-17T17:12
россия
бангладеш
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
образование - общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Бангладеш, они завоевали пять золотых и пять серебряных медалей, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Зампред правительства и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили учеников с выигрышем. "Такие результаты показывают, что наши школьники действительно обладают глубокими знаниями и выдающимися способностями, а учителя и наставники помогают им раскрыть таланты и максимально реализовать потенциал" – сказал Чернышенко. Кравцов в свою очередь отметил, что золотые медали – это не просто успех каждого из участников сборной, но и подтверждение высокого уровня отечественной системы образования. "Уверен, впереди наших победителей ждут и другие серьезные научные достижения, которые станут важным вкладом в развитие России", – отметил министр. Международная астрономическая олимпиада (International Astronomy Olympiad, IAO 2024) проходила для школьников 8–11-х классов в период с 8 по 17 декабря. Российские учащиеся участвовали в ней в дистанционном формате. Ребята выполняли задания в физтех-лицее имени Капицы в Московской области. В 2024 году олимпиада объединила 42 участников из шести стран.
https://ria.ru/20241201/olimpiada-1986724779.html
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россия, бангладеш, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, образование - общество
Россия, Бангладеш, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Образование - Общество
Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде

Российские завоевали десять медалей на астрономической олимпиаде в Бангладеш

© Фото : Правительство России/TelegramРоссийские школьники, победившие на международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Бангладеш
Российские школьники, победившие на международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Правительство России/Telegram
Российские школьники, победившие на международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Бангладеш
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Бангладеш, они завоевали пять золотых и пять серебряных медалей, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Зампред правительства и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили учеников с выигрышем.
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Российские школьники завоевали золото на китайской олимпиаде по математике
1 декабря, 14:45
"Такие результаты показывают, что наши школьники действительно обладают глубокими знаниями и выдающимися способностями, а учителя и наставники помогают им раскрыть таланты и максимально реализовать потенциал" – сказал Чернышенко.
Кравцов в свою очередь отметил, что золотые медали – это не просто успех каждого из участников сборной, но и подтверждение высокого уровня отечественной системы образования.
"Уверен, впереди наших победителей ждут и другие серьезные научные достижения, которые станут важным вкладом в развитие России", – отметил министр.
Международная астрономическая олимпиада (International Astronomy Olympiad, IAO 2024) проходила для школьников 8–11-х классов в период с 8 по 17 декабря. Российские учащиеся участвовали в ней в дистанционном формате. Ребята выполняли задания в физтех-лицее имени Капицы в Московской области.
В 2024 году олимпиада объединила 42 участников из шести стран.
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