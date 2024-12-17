https://ria.ru/20241217/olimpiada-1989741661.html

Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде

Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде - РИА Новости, 17.12.2024

Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде

Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Бангладеш, они завоевали пять золотых и пять серебряных медалей, сообщили... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:12

2024-12-17T17:12

2024-12-17T17:12

россия

бангладеш

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

образование - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989741338_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_ab5b169439a804f1a8dadda23a54b8f3.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские школьники победили на международной астрономической олимпиаде, прошедшей в Бангладеш, они завоевали пять золотых и пять серебряных медалей, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Зампред правительства и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили учеников с выигрышем. "Такие результаты показывают, что наши школьники действительно обладают глубокими знаниями и выдающимися способностями, а учителя и наставники помогают им раскрыть таланты и максимально реализовать потенциал" – сказал Чернышенко. Кравцов в свою очередь отметил, что золотые медали – это не просто успех каждого из участников сборной, но и подтверждение высокого уровня отечественной системы образования. "Уверен, впереди наших победителей ждут и другие серьезные научные достижения, которые станут важным вкладом в развитие России", – отметил министр. Международная астрономическая олимпиада (International Astronomy Olympiad, IAO 2024) проходила для школьников 8–11-х классов в период с 8 по 17 декабря. Российские учащиеся участвовали в ней в дистанционном формате. Ребята выполняли задания в физтех-лицее имени Капицы в Московской области. В 2024 году олимпиада объединила 42 участников из шести стран.

https://ria.ru/20241201/olimpiada-1986724779.html

https://ria.ru/20241118/olimpiada-1984414629.html

россия

бангладеш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, бангладеш, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, образование - общество