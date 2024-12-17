https://ria.ru/20241217/obstrely-1989626577.html

В Запорожской области нанесли удар по складам ВСУ в районе ж/д станции

В Запорожской области нанесли удар по складам ВСУ в районе ж/д станции - РИА Новости, 17.12.2024

В Запорожской области нанесли удар по складам ВСУ в районе ж/д станции

Удар нанесен по району железнодорожной станции в Малой Токмачке на подконтрольной Киеву части Запорожской области, где находятся ангары и склады, вероятно,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:59

2024-12-17T10:59

2024-12-17T10:59

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

киев

сергей лебедев

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожной станции в Малой Токмачке на подконтрольной Киеву части Запорожской области, где находятся ангары и склады, вероятно, поражены емкости с ГСМ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Серьезно прилетело в Малую Токмачку. Были удары ракетами РСЗО и ствольной артиллерией. Сообщают об ударе в направлении Ореховской исправительной колонии 88, но ближе к железнодорожной станции. Там находится несколько больших ангаров и складских помещений. Туда уже наносились удары и неоднократно. Но, видимо, есть, что добивать. Прилет был с большим выбросом черного дыма, что говорит о поражении емкостей с ГСМ, после прилета в том направлении поехало несколько скорых. Увезли раненых и погибших в направлении города", - сказал Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, киев, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф