В Запорожской области нанесли удар по складам ВСУ в районе ж/д станции
Лебедев: нанесен удар по складам и ангарам ВСУ у ж/д станции в Малой Токмачке
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожной станции в Малой Токмачке на подконтрольной Киеву части Запорожской области, где находятся ангары и склады, вероятно, поражены емкости с ГСМ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Серьезно прилетело в Малую Токмачку. Были удары ракетами РСЗО и ствольной артиллерией. Сообщают об ударе в направлении Ореховской исправительной колонии 88, но ближе к железнодорожной станции. Там находится несколько больших ангаров и складских помещений. Туда уже наносились удары и неоднократно. Но, видимо, есть, что добивать. Прилет был с большим выбросом черного дыма, что говорит о поражении емкостей с ГСМ, после прилета в том направлении поехало несколько скорых. Увезли раненых и погибших в направлении города", - сказал Лебедев.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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