Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области нанесли удар по складам ВСУ в районе ж/д станции - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/obstrely-1989626577.html
В Запорожской области нанесли удар по складам ВСУ в районе ж/д станции
В Запорожской области нанесли удар по складам ВСУ в районе ж/д станции - РИА Новости, 17.12.2024
В Запорожской области нанесли удар по складам ВСУ в районе ж/д станции
Удар нанесен по району железнодорожной станции в Малой Токмачке на подконтрольной Киеву части Запорожской области, где находятся ангары и склады, вероятно,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:59
2024-12-17T10:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
сергей лебедев
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_0:139:2942:1794_1920x0_80_0_0_c3f02525514bc1b43013076699d05fbb.jpg
ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожной станции в Малой Токмачке на подконтрольной Киеву части Запорожской области, где находятся ангары и склады, вероятно, поражены емкости с ГСМ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Серьезно прилетело в Малую Токмачку. Были удары ракетами РСЗО и ствольной артиллерией. Сообщают об ударе в направлении Ореховской исправительной колонии 88, но ближе к железнодорожной станции. Там находится несколько больших ангаров и складских помещений. Туда уже наносились удары и неоднократно. Но, видимо, есть, что добивать. Прилет был с большим выбросом черного дыма, что говорит о поражении емкостей с ГСМ, после прилета в том направлении поехало несколько скорых. Увезли раненых и погибших в направлении города", - сказал Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html
запорожская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382364_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_2cde0e7b10dfa73e0bd603f64c6dbf3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, киев, сергей лебедев, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Сергей Лебедев, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области нанесли удар по складам ВСУ в районе ж/д станции

Лебедев: нанесен удар по складам и ангарам ВСУ у ж/д станции в Малой Токмачке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. Удар нанесен по району железнодорожной станции в Малой Токмачке на подконтрольной Киеву части Запорожской области, где находятся ангары и склады, вероятно, поражены емкости с ГСМ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Серьезно прилетело в Малую Токмачку. Были удары ракетами РСЗО и ствольной артиллерией. Сообщают об ударе в направлении Ореховской исправительной колонии 88, но ближе к железнодорожной станции. Там находится несколько больших ангаров и складских помещений. Туда уже наносились удары и неоднократно. Но, видимо, есть, что добивать. Прилет был с большим выбросом черного дыма, что говорит о поражении емкостей с ГСМ, после прилета в том направлении поехало несколько скорых. Увезли раненых и погибших в направлении города", - сказал Лебедев.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
За Таганрог: принуждение Украины к миру продолжается ударным темпом
14 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКиевСергей ЛебедевБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала