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Мирошник заявил о 44 пострадавших от обстрела ВСУ жителях России - РИА Новости, 17.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:14 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/obstrely-1989591770.html
Мирошник заявил о 44 пострадавших от обстрела ВСУ жителях России
Мирошник заявил о 44 пострадавших от обстрела ВСУ жителях России - РИА Новости, 17.12.2024
Мирошник заявил о 44 пострадавших от обстрела ВСУ жителях России
От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 44 мирных жителей России: ранены 39 человек, пять погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:14
2024-12-17T07:14
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
родион мирошник
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 44 мирных жителей России: ранены 39 человек, пять погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 44 мирных жителя: ранены 39 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 5 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на территории России за неделю киевский режим выпустил не менее 1609 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Мирошник указал, что на прошлой неделе ВСУ на четверть увеличили обстрелы по гражданским объектам на российской прифронтовой территории. Чаще всего гражданский сектор обстреливался в Херсонской, Белгородской областях и ДНР. Он отметил, что ВСУ расширяют географию обстрелов российских регионов дальнобойным оружием. "Наибольшая интенсивность обстрелов гражданских объектов фиксировалась на территории Херсонской области - число прилетов за неделю составило более 400 и в отдельные дни достигало 80 в сутки", - добавил посол. Под плотными обстрелами находились населенные пункты Алешки, Горностаевка, Новая Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, сказал Мирошник. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241217/dzherzinsk-1989589807.html
https://ria.ru/20241217/dzerzhinsk-1989587588.html
https://ria.ru/20241217/naemniki-1989585382.html
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россия, украина, белгородская область, родион мирошник, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Родион Мирошник, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Мирошник заявил о 44 пострадавших от обстрела ВСУ жителях России

Мирошник: от обстрелов ВСУ за неделю пострадали 44 мирных жителя России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 44 мирных жителей России: ранены 39 человек, пять погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 44 мирных жителя: ранены 39 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 5 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Он подчеркнул, что всего по мирным целям на территории России за неделю киевский режим выпустил не менее 1609 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства.
Мирошник указал, что на прошлой неделе ВСУ на четверть увеличили обстрелы по гражданским объектам на российской прифронтовой территории. Чаще всего гражданский сектор обстреливался в Херсонской, Белгородской областях и ДНР. Он отметил, что ВСУ расширяют географию обстрелов российских регионов дальнобойным оружием.
"Наибольшая интенсивность обстрелов гражданских объектов фиксировалась на территории Херсонской области - число прилетов за неделю составило более 400 и в отдельные дни достигало 80 в сутки", - добавил посол.
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Под плотными обстрелами находились населенные пункты Алешки, Горностаевка, Новая Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, сказал Мирошник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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