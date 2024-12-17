https://ria.ru/20241217/obstrely-1989591770.html

Мирошник заявил о 44 пострадавших от обстрела ВСУ жителях России

Мирошник заявил о 44 пострадавших от обстрела ВСУ жителях России - РИА Новости, 17.12.2024

Мирошник заявил о 44 пострадавших от обстрела ВСУ жителях России

От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 44 мирных жителей России: ранены 39 человек, пять погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:14

2024-12-17T07:14

2024-12-17T07:14

специальная военная операция на украине

россия

украина

белгородская область

родион мирошник

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 44 мирных жителей России: ранены 39 человек, пять погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 44 мирных жителя: ранены 39 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 5 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на территории России за неделю киевский режим выпустил не менее 1609 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Мирошник указал, что на прошлой неделе ВСУ на четверть увеличили обстрелы по гражданским объектам на российской прифронтовой территории. Чаще всего гражданский сектор обстреливался в Херсонской, Белгородской областях и ДНР. Он отметил, что ВСУ расширяют географию обстрелов российских регионов дальнобойным оружием. "Наибольшая интенсивность обстрелов гражданских объектов фиксировалась на территории Херсонской области - число прилетов за неделю составило более 400 и в отдельные дни достигало 80 в сутки", - добавил посол. Под плотными обстрелами находились населенные пункты Алешки, Горностаевка, Новая Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, сказал Мирошник. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241217/dzherzinsk-1989589807.html

https://ria.ru/20241217/dzerzhinsk-1989587588.html

https://ria.ru/20241217/naemniki-1989585382.html

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россия, украина, белгородская область, родион мирошник, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато