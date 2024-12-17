Мирошник заявил о 44 пострадавших от обстрела ВСУ жителях России
Мирошник: от обстрелов ВСУ за неделю пострадали 44 мирных жителя России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 44 мирных жителей России: ранены 39 человек, пять погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 44 мирных жителя: ранены 39 человек, в том числе один несовершеннолетний, погибли 5 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Он подчеркнул, что всего по мирным целям на территории России за неделю киевский режим выпустил не менее 1609 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства.
Мирошник указал, что на прошлой неделе ВСУ на четверть увеличили обстрелы по гражданским объектам на российской прифронтовой территории. Чаще всего гражданский сектор обстреливался в Херсонской, Белгородской областях и ДНР. Он отметил, что ВСУ расширяют географию обстрелов российских регионов дальнобойным оружием.
"Наибольшая интенсивность обстрелов гражданских объектов фиксировалась на территории Херсонской области - число прилетов за неделю составило более 400 и в отдельные дни достигало 80 в сутки", - добавил посол.
Под плотными обстрелами находились населенные пункты Алешки, Горностаевка, Новая Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха, сказал Мирошник.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.