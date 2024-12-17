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Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.12.2024
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 5 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 13 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:43
2024-12-17T00:43
2024-12-17T00:48
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 5 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 13 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пять обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 13 боеприпасов. По данным ведомства, сведения о пострадавших не поступали. В предыдущие сутки были зафиксированы 26 обстрелов.
https://ria.ru/20241216/spetsoperatsiya-1989562139.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 5 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 13 боеприпасов