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Фальков рассказал о планах по переходу на новую модель высшего образования - РИА Новости, 17.12.2024
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20:14 17.12.2024 (обновлено: 20:22 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/obrazovanie-1989786634.html
Фальков рассказал о планах по переходу на новую модель высшего образования
Фальков рассказал о планах по переходу на новую модель высшего образования - РИА Новости, 17.12.2024
Фальков рассказал о планах по переходу на новую модель высшего образования
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T20:14
2024-12-17T20:22
россия
валерий фальков
образование - общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. "2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования", - приводит слова министра Telegram-канал Минобрнауки РФ. Уточняется, что Фальков провел совещание "О предварительных итогах 2024 года и планах на 2025 год" с ректорами российских университетов.В России с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысячи вузов.В 2023 году по поручению президента РФ Владимира Путина стартовал пилотный проект, который подразумевает отказ от Болонской системы и переход от текущих систем бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию и от магистратуры к специализированному высшему образованию.
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россия, валерий фальков, образование - общество
Россия, Валерий Фальков, Образование - Общество
Фальков рассказал о планах по переходу на новую модель высшего образования

Фальков: 2025 год будет посвящен переходу на новую модель высшего образования

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования.
"2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования", - приводит слова министра Telegram-канал Минобрнауки РФ.
Уточняется, что Фальков провел совещание "О предварительных итогах 2024 года и планах на 2025 год" с ректорами российских университетов.
В России с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысячи вузов.
В 2023 году по поручению президента РФ Владимира Путина стартовал пилотный проект, который подразумевает отказ от Болонской системы и переход от текущих систем бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию и от магистратуры к специализированному высшему образованию.
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