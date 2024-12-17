https://ria.ru/20241217/obrazovanie-1989786634.html

Фальков рассказал о планах по переходу на новую модель высшего образования

Фальков рассказал о планах по переходу на новую модель высшего образования - РИА Новости, 17.12.2024

Фальков рассказал о планах по переходу на новую модель высшего образования

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T20:14

2024-12-17T20:14

2024-12-17T20:22

россия

валерий фальков

образование - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156371/49/1563714920_0:174:2808:1754_1920x0_80_0_0_72978bacc292310e94257fbeae57bbe9.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. "2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования", - приводит слова министра Telegram-канал Минобрнауки РФ. Уточняется, что Фальков провел совещание "О предварительных итогах 2024 года и планах на 2025 год" с ректорами российских университетов.В России с 2026 года планируется полномасштабное внедрение новой системы высшего образования в более чем тысячи вузов.В 2023 году по поручению президента РФ Владимира Путина стартовал пилотный проект, который подразумевает отказ от Болонской системы и переход от текущих систем бакалавриата и специалитета к базовому высшему образованию и от магистратуры к специализированному высшему образованию.

https://ria.ru/20241003/falkov-1976082061.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валерий фальков, образование - общество