https://ria.ru/20241217/nikolaev-1989791517.html

В Чувашии утвердили план по реабилитации и соцадаптации участников СВО

В Чувашии утвердили план по реабилитации и соцадаптации участников СВО - РИА Новости, 17.12.2024

В Чувашии утвердили план по реабилитации и соцадаптации участников СВО

Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал распоряжение, которым утвердил план мероприятий по реабилитации и социальной адаптации участников СВО. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T20:53

2024-12-17T20:53

2024-12-17T20:53

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

сво

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал распоряжение, которым утвердил план мероприятий по реабилитации и социальной адаптации участников СВО. "Дорожная карта включает мероприятия по содействию в оформлении документов для получения социальных и других мер поддержки, психологическую и психотерапевтическую помощь, медицинскую реабилитацию на разных этапах в медучреждениях регионального Минздрава, адаптацию жилья для инвалидов-участников СВО, дополнительное профессиональное обучение и переподготовку", - написал Николаев в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что в плане предусмотрена организация работы по включению участников СВО в систему долговременного ухода. Она направлена на помощь гражданам, которые полностью или частично утратили способность к самостоятельному передвижению и самообслуживанию. Соцпакет включает 50 различных услуг, начиная от гигиенических процедур до поддержания социальной активности. "Центры социального обслуживания населения продолжат обучать родственников навыкам ухода за участниками СВО с ограниченными возможностями. Также планируется создание социально-реабилитационных отделений для граждан при комплексных центрах соцоблуживания. При них также продолжат работу пункты проката технических средств реабилитации, которые предоставляются бесплатно. Это поможет временно заменить отсутствующие средства, пока идет процесс получения бесплатных ТСР от государства", - отметил глава. Он добавил, что кадровые центры продолжат помогать гражданам в поиске подходящей работы.

https://ria.ru/20241217/chuvashiya-1989680664.html

https://ria.ru/20241216/chuvashiya-1989513474.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), сво