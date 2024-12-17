https://ria.ru/20241217/nelegaly-1989708033.html
В России за девять месяцев выявили более 663 тысяч нелегальных работников
В России за девять месяцев выявили более 663 тысяч нелегальных работников - РИА Новости, 17.12.2024
В России за девять месяцев выявили более 663 тысяч нелегальных работников
В России за девять месяцев выявили более 663 тысяч нелегальных работников, сообщил аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:56
2024-12-17T14:56
2024-12-17T15:42
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России за девять месяцев выявили более 663 тысяч нелегальных работников, сообщил аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда."Выявлено более 663 тысяч человек, находящихся в теневой занятости, из которых легализовано 620 тысяч человек, или 97%", — говорится в заявлении.Как уточнили в аппарате, теперь 46% граждан из этого числа заключили трудовые договоры, 27% — оформлены в качестве самозанятых, 19% — зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, 1,4% — подписали ГПХ.Отмечается, что больше всего трудовых договоров заключили в: По данным ведомства, в этом году во всех российских регионах начали работу межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Состоялось 279 заседаний, на которых выступили 1490 работодателей. Наилучшие результаты показали Чувашия, Кировская область и Москва.
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985847496.html
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общество, россия, татьяна голикова, пермский край, москва
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Пермский край, Москва
В России за девять месяцев выявили более 663 тысяч нелегальных работников
В РФ выявили более 663 тысяч нелегальных работников за 9 месяцев 2024 года
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В России за девять месяцев выявили более 663 тысяч нелегальных работников, сообщил аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
"Выявлено более 663 тысяч человек, находящихся в теневой занятости, из которых легализовано 620 тысяч человек, или 97%", — говорится в заявлении.
Как уточнили в аппарате, теперь 46% граждан из этого числа заключили трудовые договоры, 27% — оформлены в качестве самозанятых, 19% — зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, 1,4% — подписали ГПХ.
Отмечается, что больше всего трудовых договоров заключили в:
- Пермском крае, Тверской области (100%);
- Москве (95,7%);
- Брянской, Владимирской областях и Республике Карелия (более 90%).
По данным ведомства, в этом году во всех российских регионах начали работу межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Состоялось 279 заседаний, на которых выступили 1490 работодателей. Наилучшие результаты показали Чувашия, Кировская область и Москва.