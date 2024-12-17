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Спасатели начали ликвидацию разлива нефтепродуктов в Керченском проливе - РИА Новости, 17.12.2024
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17:03 17.12.2024 (обновлено: 17:41 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989739837.html
Спасатели начали ликвидацию разлива нефтепродуктов в Керченском проливе
Спасатели начали ликвидацию разлива нефтепродуктов в Керченском проливе - РИА Новости, 17.12.2024
Спасатели начали ликвидацию разлива нефтепродуктов в Керченском проливе
Спасатели Морспасслужбы совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:03
2024-12-17T17:41
происшествия
керченский пролив
краснодарский край
веселовка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
морская спасательная служба
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Спасатели Морспасслужбы совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в ведомстве."На данный момент спасатели Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы произвели сбор почти тонны замазученного грунта с береговой черты", —говорится в заявлении. Уточняется, что спасатели обнаружили выход нефтепродуктов от поселка Веселовка в Темрюкском районе Краснодарского края до села Витязево. По словам начальника аварийного-спасательного подразделения Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Антона Мурадьянца, наибольшее количество мазута сосредоточено вблизи станицы Благовещенская. "Для защиты лимана в районе п. Благовещенская от загрязнения нефтепродуктами планируется в минимально сжатые сроки установить боновые заграждения 150-200 метров в районе Бугазской косы", — добавили в службе.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту обоих судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Вылившиеся в море нефтепродукты дрейфуют к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
https://ria.ru/20241217/tanker-1989730302.html
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керченский пролив
краснодарский край
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Кадры облета места крушения танкеров в Керченском проливе
Минприроды показало кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе. В начале видео видно "нос" потерпевшего крушение судна. На второй половине ролика – танкер, севший на мель.
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происшествия, керченский пролив, краснодарский край, веселовка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), морская спасательная служба, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, темрюкский район
Происшествия, Керченский пролив, Краснодарский край, Веселовка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Морская спасательная служба, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Темрюкский район
Спасатели начали ликвидацию разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

Морспасслужба начала ликвидацию разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

© Фото : Морспасслужба/TelegramСпасатели Морспасслужбы совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе
Спасатели Морспасслужбы совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Морспасслужба/Telegram
Спасатели Морспасслужбы совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения двух судов в Керченском проливе
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Спасатели Морспасслужбы совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в ведомстве.
"На данный момент спасатели Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы произвели сбор почти тонны замазученного грунта с береговой черты", —говорится в заявлении.
Уточняется, что спасатели обнаружили выход нефтепродуктов от поселка Веселовка в Темрюкском районе Краснодарского края до села Витязево.
По словам начальника аварийного-спасательного подразделения Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Антона Мурадьянца, наибольшее количество мазута сосредоточено вблизи станицы Благовещенская.
"Для защиты лимана в районе п. Благовещенская от загрязнения нефтепродуктами планируется в минимально сжатые сроки установить боновые заграждения 150-200 метров в районе Бугазской косы", — добавили в службе.
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В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту обоих судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.
Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Вылившиеся в море нефтепродукты дрейфуют к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.
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ПроисшествияКерченский проливКраснодарский крайВеселовкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Морская спасательная службаФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияТемрюкский район
 
 
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