https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989739837.html

Спасатели начали ликвидацию разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

Спасатели начали ликвидацию разлива нефтепродуктов в Керченском проливе - РИА Новости, 17.12.2024

Спасатели начали ликвидацию разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

Спасатели Морспасслужбы совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:03

2024-12-17T17:03

2024-12-17T17:41

происшествия

керченский пролив

краснодарский край

веселовка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

морская спасательная служба

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Спасатели Морспасслужбы совместно с МЧС приступили к ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Керченском проливе, сообщили в ведомстве."На данный момент спасатели Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы произвели сбор почти тонны замазученного грунта с береговой черты", —говорится в заявлении. Уточняется, что спасатели обнаружили выход нефтепродуктов от поселка Веселовка в Темрюкском районе Краснодарского края до села Витязево. По словам начальника аварийного-спасательного подразделения Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы Антона Мурадьянца, наибольшее количество мазута сосредоточено вблизи станицы Благовещенская. "Для защиты лимана в районе п. Благовещенская от загрязнения нефтепродуктами планируется в минимально сжатые сроки установить боновые заграждения 150-200 метров в районе Бугазской косы", — добавили в службе.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту обоих судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Вылившиеся в море нефтепродукты дрейфуют к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

https://ria.ru/20241217/tanker-1989730302.html

https://ria.ru/20241217/mazut-1989723500.html

керченский пролив

краснодарский край

веселовка

россия

темрюкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры облета места крушения танкеров в Керченском проливе Минприроды показало кадры облета над местом крушения танкеров в Керченском проливе. В начале видео видно "нос" потерпевшего крушение судна. На второй половине ролика – танкер, севший на мель. 2024-12-17T17:03 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, керченский пролив, краснодарский край, веселовка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), морская спасательная служба, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, темрюкский район