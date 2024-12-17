https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989624888.html

На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами

На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами - РИА Новости, 17.12.2024

На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами

Нефтепродукты, разлившиеся после крушения танкеров в Керченском проливе, вынесло на берег, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:48

2024-12-17T10:48

2024-12-17T12:27

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

вениамин кондратьев

темрюкский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Нефтепродукты, разлившиеся после крушения танкеров в Керченском проливе, вынесло на берег, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе", — написал чиновник.Местные власти экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах.В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту обоих судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html

темрюкский район

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происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе, вениамин кондратьев, темрюкский район, краснодарский край