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На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами - РИА Новости, 17.12.2024
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10:48 17.12.2024 (обновлено: 12:27 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/nefteprodukty-1989624888.html
На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами
На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами - РИА Новости, 17.12.2024
На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами
Нефтепродукты, разлившиеся после крушения танкеров в Керченском проливе, вынесло на берег, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:48
2024-12-17T12:27
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
вениамин кондратьев
темрюкский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Нефтепродукты, разлившиеся после крушения танкеров в Керченском проливе, вынесло на берег, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе", — написал чиновник.Местные власти экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах.В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту обоих судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.
https://ria.ru/20241216/tanker-1989415601.html
темрюкский район
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происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе, вениамин кондратьев, темрюкский район, краснодарский край
Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Вениамин Кондратьев, Темрюкский район, Краснодарский край
На Кубани нефтепродукты вынесло на берег после ЧП с танкерами

Кондратьев: на Кубани нефтепродукты вынесло на берег на протяжении десятков км

© Кадр видео из соцсетейНефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива
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КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Нефтепродукты, разлившиеся после крушения танкеров в Керченском проливе, вынесло на берег, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе", — написал чиновник.
Местные власти экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах.
В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту обоих судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.
По информации экстренных служб, суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута.
Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.
Танкер с мазутом Волгонефть-212 терпит бедствие в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В СК рассказали о погибшем при крушении танкера "Волгонефть 212"
16 декабря, 12:48
 
ПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливеВениамин КондратьевТемрюкский районКраснодарский край
 
 
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