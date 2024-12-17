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Небензя призвал отменить санкции в отношении Сирии

Небензя призвал отменить санкции в отношении Сирии - РИА Новости, 17.12.2024

Небензя призвал отменить санкции в отношении Сирии

Россия призывает отменить санкции в отношении Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:38

2024-12-17T19:38

2024-12-17T19:39

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ООН, 17 дек – РИА Новости. Россия призывает отменить санкции в отношении Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Санкции необходимо снимать, потому что они, как мы говорили всегда, бьют по простым гражданам. Со своей стороны продолжим оказывать помощь братскому нам сирийскому народу", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

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