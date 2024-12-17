https://ria.ru/20241217/nauka-1989522191.html
В НИУ МИЭТ разработали сверхчувствительный материал для газовых датчиков
В НИУ МИЭТ разработали сверхчувствительный материал для газовых датчиков - РИА Новости, 17.12.2024
В НИУ МИЭТ разработали сверхчувствительный материал для газовых датчиков
Материал для обнаружения аммиака в воздухе разработали специалисты НИУ МИЭТ в составе научного коллектива. Результаты экспериментов показывают, что датчики... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:00
2024-12-17T09:00
2024-12-17T13:19
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Материал для обнаружения аммиака в воздухе разработали специалисты НИУ МИЭТ в составе научного коллектива. Результаты экспериментов показывают, что датчики смогут "распознавать" одну молекулу аммиака среди пяти миллиардов молекул воздуха, что позволит создать чувствительные приборы для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, а также применения на агропромышленных, фармацевтических, лакокрасочных и химических предприятиях. Исследование представлено в Sensors and Actuators B: Chemical.Аммиак (NH3) — бесцветный газ с характерным запахом, который широко используется в самых разных отраслях промышленности: при производстве минеральных удобрений, в синтезе биологически активных веществ и изготовлении некоторых видов красок. Повышенное содержание аммиака в воздухе приводит к раздражению слизистых оболочек глаз и дыхательных путей вплоть до отека легких.Органы обоняния человека благодаря нескольким сотням типов рецепторов позволяют различать запах этого газа тогда, когда его содержание превышает одну молекулу на 300 000 (1-3 мг/м3), тогда как потенциально опасная концентрация начинается с одной молекулы на 37 000 (20 мг/м3), но допустимая среднесуточная концентрация в атмосферном воздухе населенных мест — существенно меньше — лишь одна молекула на 17 000 000 (0,04 мг/м3) согласно нормативным документам (ГОСТ 6221-90).Поэтому для контроля содержания аммиака в воздухе рабочих помещений и в атмосферном воздухе населенных мест используются сенсоры, которые должны обладать должной чувствительностью (способностью выявлять присутствие целевой молекулы) и селективностью (умением узнавать ее среди многих других), рассказали специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).Из-за неспособности человека почувствовать незначительное повышение содержания аммиака, для контроля состояния воздуха рабочих помещений и территорий населенных людьми, используются сенсоры, которые должны обладать должной чувствительностью (способностью выявлять присутствие целевой молекулы) и селективностью (умением узнавать ее среди многих других), рассказали специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).По их словам, за эффективность устройств распознавания газов отвечает состав сенсорного слоя. Используемые в настоящее время материалы для его изготовления демонстрируют необходимую чувствительность и селективность для контроля воздуха лишь при повышенных температурах разогреваемой поверхности сенсора (около 200°С), характеристики ухудшаются при комнатных температурах.Коллектив исследователей НИУ МИЭТ и Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе предложил новый материал для обнаружения аммиака на основе углеродных нанотрубок. Как утверждают авторы, их разработка сможет выявлять аммиак в воздухе при комнатной температуре работы датчика. Согласно теоретической оценке, чувствительность материала более чем в десять тысяч раз превышает возможности человеческого обоняния."Подобные сенсорные структуры приближают нас к чувствительности, которая может достигаться, например, собаками для некоторых молекул (менее 0,01 молекулы на миллиард). Такой эффект достигается за счет комбинирования углеродных материалов с разными функциональными группами и свойствами: нанотрубок и аминированного восстановленного оксида графена", — рассказал один из авторов разработки, научный сотрудник научно-образовательного центра "Зондовая микроскопия и нанотехнология" НИУ МИЭТ Алексей Ромашкин.Специалист пояснил, что дополнительную сложность для работы газовых сенсоров создает колеблющаяся влажность воздуха, влияющая на физические параметры сенсорного материала. Новый материал в широком диапазоне влажности воздуха сохраняет высокую чувствительность и селективность.В будущем коллектив планирует улучшить чувствительность и исследовать другие модификации углеродных наноматериалов для увеличения набора различных типов сенсоров и распознавания большего числа газов.Работа выполнена поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания (в МИЭТ, № FSMR-2023-0002; в ФТИ им. А.Ф. Иоффе: № FFUG-2022-0010), и Российского научного фонда (Проект № 21–79–00180).
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наука, университетская наука, российские инновации, воздух, экологическое благополучие, национальный исследовательский университет «миэт», экология в россии, россия, промышленность, наноматериалы
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Воздух, Экологическое благополучие, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Экология в России, Россия, Промышленность, наноматериалы
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Материал для обнаружения аммиака в воздухе разработали специалисты НИУ МИЭТ
в составе научного коллектива. Результаты экспериментов показывают, что датчики смогут "распознавать" одну молекулу аммиака среди пяти миллиардов молекул воздуха, что позволит создать чувствительные приборы для наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, а также применения на агропромышленных, фармацевтических, лакокрасочных и химических предприятиях. Исследование представлено
в Sensors and Actuators B: Chemical.
Аммиак (NH3) — бесцветный газ с характерным запахом, который широко используется в самых разных отраслях промышленности: при производстве минеральных удобрений, в синтезе биологически активных веществ и изготовлении некоторых видов красок. Повышенное содержание аммиака в воздухе приводит к раздражению слизистых оболочек глаз и дыхательных путей вплоть до отека легких.
Органы обоняния человека благодаря нескольким сотням типов рецепторов позволяют различать запах этого газа тогда, когда его содержание превышает одну молекулу на 300 000 (1-3 мг/м3), тогда как потенциально опасная концентрация начинается с одной молекулы на 37 000 (20 мг/м3), но допустимая среднесуточная концентрация в атмосферном воздухе населенных мест — существенно меньше — лишь одна молекула на 17 000 000 (0,04 мг/м3) согласно нормативным документам (ГОСТ
6221-90).
Поэтому для контроля содержания аммиака в воздухе рабочих помещений и в атмосферном воздухе населенных мест используются сенсоры, которые должны обладать должной чувствительностью (способностью выявлять присутствие целевой молекулы) и селективностью (умением узнавать ее среди многих других), рассказали специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).
Из-за неспособности человека почувствовать незначительное повышение содержания аммиака, для контроля состояния воздуха рабочих помещений и территорий населенных людьми, используются сенсоры, которые должны обладать должной чувствительностью (способностью выявлять присутствие целевой молекулы) и селективностью (умением узнавать ее среди многих других), рассказали специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).
По их словам, за эффективность устройств распознавания газов отвечает состав сенсорного слоя. Используемые в настоящее время материалы для его изготовления демонстрируют необходимую чувствительность и селективность для контроля воздуха лишь при повышенных температурах разогреваемой поверхности сенсора (около 200°С), характеристики ухудшаются при комнатных температурах.
Коллектив исследователей НИУ МИЭТ и Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе предложил новый материал для обнаружения аммиака на основе углеродных нанотрубок. Как утверждают авторы, их разработка сможет выявлять аммиак в воздухе при комнатной температуре работы датчика. Согласно теоретической оценке, чувствительность материала более чем в десять тысяч раз превышает возможности человеческого обоняния.
«
"Подобные сенсорные структуры приближают нас к чувствительности, которая может достигаться, например, собаками для некоторых молекул (менее 0,01 молекулы на миллиард). Такой эффект достигается за счет комбинирования углеродных материалов с разными функциональными группами и свойствами: нанотрубок и аминированного восстановленного оксида графена", — рассказал один из авторов разработки, научный сотрудник научно-образовательного центра "Зондовая микроскопия и нанотехнология" НИУ МИЭТ Алексей Ромашкин.
Специалист пояснил, что дополнительную сложность для работы газовых сенсоров создает колеблющаяся влажность воздуха, влияющая на физические параметры сенсорного материала. Новый материал в широком диапазоне влажности воздуха сохраняет высокую чувствительность и селективность.
В будущем коллектив планирует улучшить чувствительность и исследовать другие модификации углеродных наноматериалов для увеличения набора различных типов сенсоров и распознавания большего числа газов.
Работа выполнена поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания (в МИЭТ, № FSMR-2023-0002; в ФТИ им. А.Ф. Иоффе: № FFUG-2022-0010), и Российского научного фонда (Проект № 21–79–00180).