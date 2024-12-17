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Верховный суд Кабардино-Балкарии признал преступления фашистов геноцидом - РИА Новости, 17.12.2024
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11:25 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/natsisty-1989632279.html
Верховный суд Кабардино-Балкарии признал преступления фашистов геноцидом
Верховный суд Кабардино-Балкарии признал преступления фашистов геноцидом - РИА Новости, 17.12.2024
Верховный суд Кабардино-Балкарии признал преступления фашистов геноцидом
Верховный суд КБР во вторник признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T11:25
2024-12-17T11:25
происшествия
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НАЛЬЧИК, 17 дек – РИА Новости. Верховный суд КБР во вторник признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором КБР направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. Верховный суд КБР с 18 ноября изучил 12 томов письменных доказательств по делу, а также заслушал семь свидетелей. "Суд решил: установить факт, имеющий юридическое значение, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные нацистскими оккупационными войсками и их пособниками в отношении не менее 2188 мирных граждан и 2053 военнопленных в период Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах на территории Кабардино-Балкарской республики военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в уставе Международного военного трибунала", - сказала огласившая решение судья Елена Блохина. По информации прокуратуры, за время оккупации республики с 12 августа 1942 года до 11 января 1943 года в результате преступных действий немецко-фашистских захватчиков погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных. Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989084040.html
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происшествия, россия, игорь краснов
Происшествия, Россия, Игорь Краснов
Верховный суд Кабардино-Балкарии признал преступления фашистов геноцидом

ВС КБР признал геноцидом народов СССР преступления фашистов в Кабардино-Балкарии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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НАЛЬЧИК, 17 дек – РИА Новости. Верховный суд КБР во вторник признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором КБР направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. Верховный суд КБР с 18 ноября изучил 12 томов письменных доказательств по делу, а также заслушал семь свидетелей.
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"Суд решил: установить факт, имеющий юридическое значение, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные нацистскими оккупационными войсками и их пособниками в отношении не менее 2188 мирных граждан и 2053 военнопленных в период Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах на территории Кабардино-Балкарской республики военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в уставе Международного военного трибунала", - сказала огласившая решение судья Елена Блохина.
По информации прокуратуры, за время оккупации республики с 12 августа 1942 года до 11 января 1943 года в результате преступных действий немецко-фашистских захватчиков погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных. Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.
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