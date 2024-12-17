https://ria.ru/20241217/natsisty-1989632279.html

Верховный суд Кабардино-Балкарии признал преступления фашистов геноцидом

Верховный суд Кабардино-Балкарии признал преступления фашистов геноцидом - РИА Новости, 17.12.2024

Верховный суд Кабардино-Балкарии признал преступления фашистов геноцидом

Верховный суд КБР во вторник признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T11:25

2024-12-17T11:25

2024-12-17T11:25

происшествия

россия

игорь краснов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

НАЛЬЧИК, 17 дек – РИА Новости. Верховный суд КБР во вторник признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Ранее по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором КБР направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. Верховный суд КБР с 18 ноября изучил 12 томов письменных доказательств по делу, а также заслушал семь свидетелей. "Суд решил: установить факт, имеющий юридическое значение, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные нацистскими оккупационными войсками и их пособниками в отношении не менее 2188 мирных граждан и 2053 военнопленных в период Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах на территории Кабардино-Балкарской республики военными преступлениями и преступлениями против человечности, как они определены в уставе Международного военного трибунала", - сказала огласившая решение судья Елена Блохина. По информации прокуратуры, за время оккупации республики с 12 августа 1942 года до 11 января 1943 года в результате преступных действий немецко-фашистских захватчиков погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных. Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20241213/medvedev-1989084040.html

https://ria.ru/20241209/natsionalisty-1988203030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, игорь краснов