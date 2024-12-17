https://ria.ru/20241217/napadenie-1989571400.html

В Ростовской области возбудили дела после нападения на девушку и подростка

В Ростовской области возбудили дела после нападения на девушку и подростка - РИА Новости, 17.12.2024

В Ростовской области возбудили дела после нападения на девушку и подростка

Следователи завели уголовные дела по факту нападения на девушку и подростка в Ростовской области, нападавшему инкриминируют покушение на убийство, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:19

2024-12-17T00:19

2024-12-17T08:23

происшествия

ростовская область

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела по факту нападения на девушку и подростка в Ростовской области, нападавшему инкриминируют покушение на убийство, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на женщину и подростка. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных… частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, 16 декабря 2024 года в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону неустановленный мужчина зашёл в подъезд многоквартирного дома, где попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку. Аналогичное нападение он совершил на женщину в городе Аксае Ростовской области. "Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила своем Telegram-канале, что полицейские в Ростове-на-Дону по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. В свою очередь прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по фактам нападения на двух лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в нападении на девушку и подростка в Ростовской области Следователи завели уголовные дела по факту нападения на девушку и подростка в Ростовской области, нападавшему инкриминируют покушение на убийство, сообщили в СК по региону. МВД публикует кадры с задержанным. 2024-12-17T00:19 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, ирина волк