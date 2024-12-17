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В Ростовской области возбудили дела после нападения на девушку и подростка - РИА Новости, 17.12.2024
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00:19 17.12.2024 (обновлено: 08:23 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/napadenie-1989571400.html
В Ростовской области возбудили дела после нападения на девушку и подростка
В Ростовской области возбудили дела после нападения на девушку и подростка - РИА Новости, 17.12.2024
В Ростовской области возбудили дела после нападения на девушку и подростка
Следователи завели уголовные дела по факту нападения на девушку и подростка в Ростовской области, нападавшему инкриминируют покушение на убийство, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:19
2024-12-17T08:23
происшествия
ростовская область
россия
ростов-на-дону
ирина волк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела по факту нападения на девушку и подростка в Ростовской области, нападавшему инкриминируют покушение на убийство, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на женщину и подростка. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных… частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, 16 декабря 2024 года в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону неустановленный мужчина зашёл в подъезд многоквартирного дома, где попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку. Аналогичное нападение он совершил на женщину в городе Аксае Ростовской области. "Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила своем Telegram-канале, что полицейские в Ростове-на-Дону по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей. В свою очередь прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по фактам нападения на двух лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.
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ростовская область
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Задержание подозреваемого в нападении на девушку и подростка в Ростовской области
Следователи завели уголовные дела по факту нападения на девушку и подростка в Ростовской области, нападавшему инкриминируют покушение на убийство, сообщили в СК по региону. МВД публикует кадры с задержанным.
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происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, ирина волк
Происшествия, Ростовская область, Россия, Ростов-на-Дону, Ирина Волк
В Ростовской области возбудили дела после нападения на девушку и подростка

СК возбудил дела после нападения на девушку и подростка в Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела по факту нападения на девушку и подростка в Ростовской области, нападавшему инкриминируют покушение на убийство, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на женщину и подростка. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных… частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, 16 декабря 2024 года в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону неустановленный мужчина зашёл в подъезд многоквартирного дома, где попытался нанести ножевые ранения несовершеннолетнему подростку. Аналогичное нападение он совершил на женщину в городе Аксае Ростовской области.
"Потерпевшая с множественными ножевыми ранениями госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась", - говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила своем Telegram-канале, что полицейские в Ростове-на-Дону по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей.
В свою очередь прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по фактам нападения на двух лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, нападавшего на людей с ножом
Вчера, 22:11
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияРостов-на-ДонуИрина Волк
 
 
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