https://ria.ru/20241217/naemniki-1989585382.html

Наемники под видом волонтеров-медиков участвуют в боях на Украине

Наемники под видом волонтеров-медиков участвуют в боях на Украине - РИА Новости, 17.12.2024

Наемники под видом волонтеров-медиков участвуют в боях на Украине

Иностранные наемники участвуют в боях на Украине в составе украинского добровольческого батальона "Госпитальеры", якобы предназначенного для оказания... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:36

2024-12-17T05:36

2024-12-17T05:36

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Иностранные наемники участвуют в боях на Украине в составе украинского добровольческого батальона "Госпитальеры", якобы предназначенного для оказания медицинской помощи и использующего для передвижения машины скорой помощи, выяснило РИА Новости. Так называемый батальон "Госпитальеры" создан членом "Правого сектора" (запрещенная в РФ экстремистская украинская организация) Яной Зинкевич. Позиционирует себя исключительно как подразделение, оказывающее медицинскую помощь. В "Госпитальерах", которые неоднократно упоминались в связи с иностранными наёмниками, образовалась своя "группа добровольцев" из разных стран, которая даже сделала собственный шеврон: флаги Англии, Швеции и США с изображенным поверх украинским "трезубцем", следует из фотографий в их аккаунтах в Instagram (деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская). Иностранцы называют себя "инструкторами" по медицинской помощи и "волонтёрами-медиками", что указывают в публикациях и описании профилей в социальной сети. Однако на основе открытых данных в соцсетях корреспондент РИА Новости убедился, что многие из них принимают участие в боях на стороне киевского режима. Некто с позывным "Тор" из Швеции прибыл ещё в конце февраля 2022 года на границу Польши и Украины, где участвовал в первых этапах обучения, о чем сделал публикацию у себя на странице в Instagram. В Польшу позднее "группа" эвакуировала и другого раненого иностранного волонтера, свидетельствуют текст и фото в его аккаунте. "Тор" также состоял в так называемом "украинском иностранном легионе", что следует из публикации его товарища. Сам шведский "волонтёр" на своей странице делится одной из программ обучения, которую он проводил. Это курс для "руководящих и разведывательных подразделений". За помощь в подготовке территориальной обороны города Дубровица Ровненской области получил "памятную грамоту". Также он опубликовал кадры своего участия в прямом боестолкновении с российскими военными. В январе 2024 года "Тор" покинул территорию Украины, однако на своей странице в соцсетях признается, что мечтает вернуться для помощи ВСУ и продолжает вести сборы. Его "коллега" из Англии Пол Уиттл также позиционирует себя как "инструктор/медик и консультант", о чем пишет на своей странице в социальных сетях. По его словам, он подготовил более 200 человек. За помощь в подготовке территориальной обороны города Жашков Черкасской области получил благодарность мэра, опубликованный документ составлен на двух языках — украинском и английском. Уиттл рассказывает в своих публикациях о подготовке "разведывательных групп" и о перемещении "команды" на машинах скорой помощи, к которым прилагает собственные фото с оружием. "Тор" в одной из публикаций представляет своих друзей и "коллег", продолжающих принимать участие в боевых действиях на Украине. Среди них Джерри из Австралии, который был "водителем" в "Госпитальерах", а теперь работает в "Легионе", под которым подразумевается так называемый "Интернациональный легион", исходя из фотографий, на которых видна символика Delta Knights (подразделение иностранных наёмников, структурно входящее в состав украинского вооруженного формирования Интернациональный легион и подчиняющееся ГУР Украины). Несколько публикаций он посвящает российским пленным, с которыми "работал" в ходе выполнения задач. Также австралиец публикует видео стрелкового боя с его участием. В публикациях неоднократно фигурирует аккаунт "okandsoldat" курсанта шведской военной академии Карлберг, который также приехал в качестве "военного инструктора" на Украину. Часть обучения он проводил вместе со шведской девушкой Фридой Мисти, которая, по её же словам из публикации в Instagram, занимается вербовкой в шведскую армию. С ним вместе работал другой иностранец, Ким Крак, после "волонтёрства" в "Госпитальерах" стал оператором дронов в ВСУ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20241216/naemniki-1989355336.html

https://ria.ru/20241213/naemnik-1988945608.html

https://ria.ru/20241210/prigovor-1988498144.html

https://ria.ru/20241212/naemnik-1988889228.html

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россия, украина, англия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины, правый сектор