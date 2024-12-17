https://ria.ru/20241217/myatezh-1989696048.html

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж - РИА Новости, 17.12.2024

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предлагается усилить наказание за... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T14:20

2024-12-17T14:20

2024-12-17T14:39

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым предлагается усилить наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже, повлекшем смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до пожизненного лишения свободы.Законопроектом предлагается установить, что организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Участие в вооруженном мятеже в тех же целях предлагается наказывать лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.При этом если это повлекло причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия, то предлагается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.Также законопроектом предлагается дифференцировать уголовную ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности и от тяжести последствий.Принятым законом вводится уголовная ответственность с лишением свободы сроком до 15 лет за оказание иностранцем помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России. Новой статьей УК определяется, что оказание находящимися на территории России иностранным гражданином или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.Также предлагается освобождать от наказания за помощь противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ, если лицо своевременно способствовало предотвращению ущерба интересам России. Сотрудничество иностранцев, находящимся в РФ, с представителем других стран против безопасности России предлагается наказывать сроком до 8 лет лишения свободы.При этом под переходом на сторону противника в Уголовном кодексе РФ предлагается понимать добровольное участие в деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций противника, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.Также исключается право на условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж.

https://ria.ru/20241217/zakon-1989697818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

госдума рф, происшествия, россия