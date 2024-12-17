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На востоке Москвы провели реабилитацию Ивановских прудов - РИА Новости, 17.12.2024
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На востоке Москвы провели реабилитацию Ивановских прудов
На востоке Москвы провели реабилитацию Ивановских прудов - РИА Новости, 17.12.2024
На востоке Москвы провели реабилитацию Ивановских прудов
Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Ивановских прудов на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:20
2024-12-17T10:20
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Ивановских прудов на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоемы, расположенные внутри сложившейся жилой застройки, находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория зарастала водной растительностью, наблюдались разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы выполнены в полном объеме, теперь это вновь комфортное место для отдыха москвичей", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что водоемы общей площадью 1,3 гектара очистили от ила, отремонтировали конструкции береговых полос. "В рамках проекта извлекли донные отложения, благодаря этому увеличилась средняя глубина прудов. Ложе водоемов сформировали при помощи отсыпки речного песка мелкой фракции. Привели в порядок конструкции береговых полос общей протяженностью более 600 метров: откосы берегов отсыпали щебнем, ряжевые стенки видовых площадок восстановили с использованием древесных материалов. На нижнем пруду сделали две дополнительные видовые площадки для рыбаков", - отметил Бирюков. Он добавил, что на заключительном этапе организовали четыре зоны биоплато общей площадью свыше 800 квадратных метров, в которые в следующем году высадят более 11 тысяч водных растений разных видов. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
https://ria.ru/20240919/moskva-1973622222.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На востоке Москвы провели реабилитацию Ивановских прудов

Бирюков: на востоке Москвы провели реабилитацию Ивановских прудов

© РИА Новости / Евгения НовоженинаУтка на прудах в Москве
Утка на прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Утка на прудах в Москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Ивановских прудов на востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Водоемы, расположенные внутри сложившейся жилой застройки, находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория зарастала водной растительностью, наблюдались разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы выполнены в полном объеме, теперь это вновь комфортное место для отдыха москвичей", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что водоемы общей площадью 1,3 гектара очистили от ила, отремонтировали конструкции береговых полос.
"В рамках проекта извлекли донные отложения, благодаря этому увеличилась средняя глубина прудов. Ложе водоемов сформировали при помощи отсыпки речного песка мелкой фракции. Привели в порядок конструкции береговых полос общей протяженностью более 600 метров: откосы берегов отсыпали щебнем, ряжевые стенки видовых площадок восстановили с использованием древесных материалов. На нижнем пруду сделали две дополнительные видовые площадки для рыбаков", - отметил Бирюков.
Он добавил, что на заключительном этапе организовали четыре зоны биоплато общей площадью свыше 800 квадратных метров, в которые в следующем году высадят более 11 тысяч водных растений разных видов.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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