https://ria.ru/20241217/moskva-1989581527.html

Срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве продлили до 18 февраля

Срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве продлили до 18 февраля - РИА Новости, 17.12.2024

Срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве продлили до 18 февраля

Срок следствия по уголовному делу об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке продлен до 18 февраля, следует из судебных материалов, имеющихся в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T04:13

2024-12-17T04:13

2024-12-17T04:14

происшествия

азербайджан

ростовская область

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке продлен до 18 февраля, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 18 февраля 2025 года", - говорится в материалах. По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался. Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.

https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988849260.html

https://ria.ru/20241216/ubiystvo-1989531115.html

азербайджан

ростовская область

москва

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