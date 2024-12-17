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Срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве продлили до 18 февраля - РИА Новости, 17.12.2024
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04:13 17.12.2024 (обновлено: 04:14 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/moskva-1989581527.html
Срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве продлили до 18 февраля
Срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве продлили до 18 февраля - РИА Новости, 17.12.2024
Срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве продлили до 18 февраля
Срок следствия по уголовному делу об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке продлен до 18 февраля, следует из судебных материалов, имеющихся в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T04:13
2024-12-17T04:14
происшествия
азербайджан
ростовская область
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке продлен до 18 февраля, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 18 февраля 2025 года", - говорится в материалах. По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался. Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве. Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.
https://ria.ru/20241212/ubiystvo-1988849260.html
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происшествия, азербайджан, ростовская область, гибдд мвд рф, москва
Происшествия, Азербайджан, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ, Москва
Срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве продлили до 18 февраля

СК продлил срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве до 18 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШахин Аббасов в зале заседаний Замоскворецкого суда в Москве
Шахин Аббасов в зале заседаний Замоскворецкого суда в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шахин Аббасов в зале заседаний Замоскворецкого суда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке продлен до 18 февраля, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 18 февраля 2025 года", - говорится в материалах.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Нижнем Новгороде заподозрили мужчину в убийстве пенсионера пилой
12 декабря, 15:54
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.
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Обвиняемый в убийстве пермского следователя извинился перед его отцом
Вчера, 18:57
 
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