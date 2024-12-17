Срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве продлили до 18 февраля
СК продлил срок следствия по делу об убийстве байкера в Москве до 18 февраля
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШахин Аббасов в зале заседаний Замоскворецкого суда в Москве
Шахин Аббасов в зале заседаний Замоскворецкого суда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке продлен до 18 февраля, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по делу продлен в установленном законом порядке руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 18 февраля 2025 года", - говорится в материалах.
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По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалев скончался.
Аббасов пытался скрыться, но был задержан в Ростовской области. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве.
Кроме того, Люблинский суд столицы приговорил инспектора ГИБДД, который за взятку в 30 тысяч рублей пропустил машину с пустившимися в бега подозреваемыми, к 3,5 годам колонии.