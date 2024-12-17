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Москалькова обвинила Прибалтику в оправдывании нацизма
Москалькова обвинила Прибалтику в оправдывании нацизма - РИА Новости, 17.12.2024
Москалькова обвинила Прибалтику в оправдывании нацизма
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её удивляет молчаливая реакция некоторых стран на преступления со стороны Украины против РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:32
2024-12-17T12:32
2024-12-17T12:32
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её удивляет молчаливая реакция некоторых стран на преступления со стороны Украины против мирного населения, в Прибалтике не только не реагируют, но и оправдывают нацизм. Во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в рамках которой представляют доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово". "Удивляет достаточно молчаливая реакция в том числе и тех наших партнеров, на реакцию которых мы рассчитываем особенно, потому что именно с ними плечом к плечу, это и Грузия, Молдова, Прибалтика, практически все страны СНГ, мы боролись с нацизмом… Сегодня мы не только не видим реакции, на которую рассчитываем, но и в Прибалтике видим оправдание нацизма. Это совершенно недопустимо", - заявила Москалькова. По её словам, мир снова столкнется с массовым грубым нарушением прав человека, связанным с геноцидом, если "голос России не будет услышан".
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в мире, прибалтика, россия, украина, татьяна москалькова, снг
В мире, Прибалтика, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, СНГ
Москалькова обвинила Прибалтику в оправдывании нацизма
Москалькова заявила, что в Прибалтике оправдывают нацизм