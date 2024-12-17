https://ria.ru/20241217/mobilizatsiya-1989778837.html
На Украине студенты и аспиранты не смогут получить отсрочку от мобилизации
На Украине студенты и аспиранты не смогут получить отсрочку от мобилизации - РИА Новости, 17.12.2024
На Украине студенты и аспиранты не смогут получить отсрочку от мобилизации
Студенты и аспиранты на Украине не смогут до конца текущего года оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", созданное для обновления... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:24
2024-12-17T19:24
2024-12-17T19:24
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Студенты и аспиранты на Украине не смогут до конца текущего года оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", созданное для обновления военно-учетных данных граждан, из-за сбоев в его работе, сообщает во вторник министерство обороны страны. "В связи с техническими работами в единой государственной электронной базе по вопросам образования с 17 декабря и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+". На уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, статус будет отображаться в приложении, как и раньше", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. Заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий ранее сообщал, что почти 23,5 тысячи студентов отчислены из вузов на Украине за пять месяцев текущего года на фоне активной мобилизации. Позднее депутат Верховной рады Руслан Горбенко предложил сажать в тюрьму ректоров, которые формально зачисляют мужчин призывного возраста для получения отсрочки от мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241216/putin-1989467138.html
https://ria.ru/20241208/nyt-1988026154.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине студенты и аспиранты не смогут получить отсрочку от мобилизации
Минобороны Украины сообщило о сбоях в работе приложения "Резерв+"
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Студенты и аспиранты на Украине не смогут до конца текущего года оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+", созданное для обновления военно-учетных данных граждан, из-за сбоев в его работе, сообщает во вторник министерство обороны страны.
"В связи с техническими работами в единой государственной электронной базе по вопросам образования с 17 декабря и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+". На уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, статус будет отображаться в приложении, как и раньше", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
Заместитель министра образования Украины
Михаил Винницкий ранее сообщал, что почти 23,5 тысячи студентов отчислены из вузов на Украине за пять месяцев текущего года на фоне активной мобилизации. Позднее депутат Верховной рады
Руслан Горбенко предложил сажать в тюрьму ректоров, которые формально зачисляют мужчин призывного возраста для получения отсрочки от мобилизации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.