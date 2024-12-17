https://ria.ru/20241217/mobilizatsiya-1989590990.html

"Становятся на лыжи": Порошенко жестко осадил Зеленского по одному вопросу

"Становятся на лыжи": Порошенко жестко осадил Зеленского по одному вопросу - РИА Новости, 17.12.2024

"Становятся на лыжи": Порошенко жестко осадил Зеленского по одному вопросу

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен прекратить насильственную мобилизацию и пересмотреть свое отношение к украинским военным. Об этом в интервью... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:05

2024-12-17T07:05

2024-12-17T07:05

в мире

украина

петр порошенко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен прекратить насильственную мобилизацию и пересмотреть свое отношение к украинским военным. Об этом в интервью украинскому телеканалу заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале."Президент должен взять на семья инициативу, включить туда демобилизацию, <…> запретить наступление и определить позицию, которая изменит мотивацию", — сказал он, напомнив про десятки тысяч случаев самодовольного оставления части среди украинских военных.Порошенко также выразил недовольство методами насильственной мобилизации, которые применяются киевским режимом, и призвал отказаться от нее по причине отсутствия эффективности такого подхода."Зачем мы бусифицируем людей, которые, приезжая в бригады, становятся на лыжи? В таких условиях мы должны признать, что эта идея дискредитирована, неэффективна <…>. Комбригам просто некем воевать", — пожаловался экс-президент.Юрист украинского Центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев ранее сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировали свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022-го в рядах ВСУ.В интернете расходятся видео, на которых представители украинских военкоматов, применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате. Для этого надо прийти лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241216/poroshenko-1989511519.html

https://ria.ru/20241216/srok-1989548677.html

https://ria.ru/20241216/tramp-1989535477.html

https://ria.ru/20241215/pomosch-1989278921.html

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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины