https://ria.ru/20241217/mishustin-1989571746.html

Мишустин рассказал о предложениях России в рамках председательства в СНГ

Мишустин рассказал о предложениях России в рамках председательства в СНГ - РИА Новости, 17.12.2024

Мишустин рассказал о предложениях России в рамках председательства в СНГ

Более трети предложений России в рамках председательства в СНГ в 2024 году касались экономической направленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:25

2024-12-17T00:25

2024-12-17T00:28

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москва

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более трети предложений России в рамках председательства в СНГ в 2024 году касались экономической направленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В интервью "Российской газете" Мишустин отметил, что в рамках российского председательства решались "амбициозные интеграционные задачи по дальнейшему укреплению взаимодействия", были приняты значимые документы в области энергетики, транспорта, прошли "яркие события в сфере науки и образования, культуры, спорта". "Более трети запланированных мер были именно экономической направленности, касались вопросов продовольственной безопасности, стимулирования деловой активности бизнеса, модернизации транспортно-логистического комплекса, промышленной кооперации, инноваций и цифровизации. То есть – мы настроены на запуск в этих сферах совместных проектов, которые будут полезны, если хотите – выгодны, всем участникам", - подчеркнул российский премьер-министр. Россия в 2024 году председательствует в СНГ. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.

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