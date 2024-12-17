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Мишустин рассказал о предложениях России в рамках председательства в СНГ
Мишустин рассказал о предложениях России в рамках председательства в СНГ - РИА Новости, 17.12.2024
Мишустин рассказал о предложениях России в рамках председательства в СНГ
Более трети предложений России в рамках председательства в СНГ в 2024 году касались экономической направленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:25
2024-12-17T00:25
2024-12-17T00:28
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более трети предложений России в рамках председательства в СНГ в 2024 году касались экономической направленности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В интервью "Российской газете" Мишустин отметил, что в рамках российского председательства решались "амбициозные интеграционные задачи по дальнейшему укреплению взаимодействия", были приняты значимые документы в области энергетики, транспорта, прошли "яркие события в сфере науки и образования, культуры, спорта". "Более трети запланированных мер были именно экономической направленности, касались вопросов продовольственной безопасности, стимулирования деловой активности бизнеса, модернизации транспортно-логистического комплекса, промышленной кооперации, инноваций и цифровизации. То есть – мы настроены на запуск в этих сферах совместных проектов, которые будут полезны, если хотите – выгодны, всем участникам", - подчеркнул российский премьер-министр. Россия в 2024 году председательствует в СНГ. План председательства Москвы включает проведение более 150 мероприятий.
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россия, москва, михаил мишустин, снг
Россия, Москва, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин рассказал о предложениях России в рамках председательства в СНГ
Мишустин: более трети предложений России в СНГ были экономической направленности