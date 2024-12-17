https://ria.ru/20241217/minoborony-1989593402.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.12.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:30

2024-12-17T07:30

2024-12-17T07:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989562467.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)