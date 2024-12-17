https://ria.ru/20241217/minoborony-1989593402.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.12.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T07:30
2024-12-17T07:30
2024-12-17T07:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241216/bespilotnik-1989562467.html
белгородская область
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ над территорией Белгородской области