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Медведев назвал теракт в Москве агонией бандеровского режима - РИА Новости, 17.12.2024
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12:12 17.12.2024 (обновлено: 12:17 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/medvedev-1989647376.html
Медведев назвал теракт в Москве агонией бандеровского режима
Медведев назвал теракт в Москве агонией бандеровского режима - РИА Новости, 17.12.2024
Медведев назвал теракт в Москве агонией бандеровского режима
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал агонией бандеровского режима теракт в Москве, в результате которого был убит российский генерал Игорь... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:12
2024-12-17T12:17
россия
москва
дмитрий медведев
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
происшествия
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал агонией бандеровского режима теракт в Москве, в результате которого был убит российский генерал Игорь Кириллов. "Этот теракт - агония бандеровского режима", - приводит слова Медведева его секретариат. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989646846.html
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россия, москва, дмитрий медведев, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Происшествия, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Медведев назвал теракт в Москве агонией бандеровского режима

Медведев назвал теракт на Рязанском проспекте агонией бандеровского режима

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал агонией бандеровского режима теракт в Москве, в результате которого был убит российский генерал Игорь Кириллов.
"Этот теракт - агония бандеровского режима", - приводит слова Медведева его секретариат.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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РоссияМоскваДмитрий МедведевИгорь КирилловСледственный комитет России (СК РФ)Войска РХБЗПроисшествияВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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