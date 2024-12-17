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Медведев назвал теракт в Москве агонией бандеровского режима

Медведев назвал теракт в Москве агонией бандеровского режима - РИА Новости, 17.12.2024

Медведев назвал теракт в Москве агонией бандеровского режима

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал агонией бандеровского режима теракт в Москве, в результате которого был убит российский генерал Игорь... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:12

2024-12-17T12:12

2024-12-17T12:17

россия

москва

дмитрий медведев

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

происшествия

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал агонией бандеровского режима теракт в Москве, в результате которого был убит российский генерал Игорь Кириллов. "Этот теракт - агония бандеровского режима", - приводит слова Медведева его секретариат. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989646846.html

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россия, москва, дмитрий медведев, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, происшествия, взрыв на рязанском проспекте в москве