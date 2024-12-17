https://ria.ru/20241217/liksutov-1989604562.html

Ликсутов: в ЮВАО возведут новое производство в рамках МаИП

Ликсутов: в ЮВАО возведут новое производство в рамках МаИП - РИА Новости, 17.12.2024

Ликсутов: в ЮВАО возведут новое производство в рамках МаИП

Получено разрешение на возведение в Москве нового предприятия, производящего строительную продукцию в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:00

2024-12-17T10:00

2024-12-17T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

капотня

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Получено разрешение на возведение в Москве нового предприятия, производящего строительную продукцию в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."С 2016 года по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки для создания производств. Благодаря этой мере поддержки на юго-востоке столицы появится новая производственная площадка предприятия по выпуску бетонных смесей для строительства метрополитена, дорог и промышленных объектов", - привели в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что для возведения завода ранее город предоставил в аренду почти два гектара земли в Капотне по льготной ставке один рубль в год.Производство появится в промзоне 59 "Капотня". Прилегающую территорию будущего завода благоустроят и озеленят."Площадь нового предприятия составит почти шестнадцать тысяч кв. м. Он станет пятой производственной площадкой предприятия. Реализация масштабного инвестпроекта позволит создать порядка 110 новых рабочих мест", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова также приводятся в сообщении.Под новое предприятия выделен участок земли рядом Московским нефтеперерабатывающим заводом, добавили в ДИПП.Там напомнили, что на сегодняшний день в Москве реализуются более 90 МаИП. Благодаря им в городе появляются новые промпредприятия, которые обеспечат рабочими местами почти 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20241216/tinao-1989431252.html

https://ria.ru/20241215/liksutov-1989237894.html

москва

капотня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, капотня, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов