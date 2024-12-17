https://ria.ru/20241217/liksutov-1989604562.html
Ликсутов: в ЮВАО возведут новое производство в рамках МаИП
Ликсутов: в ЮВАО возведут новое производство в рамках МаИП - РИА Новости, 17.12.2024
Ликсутов: в ЮВАО возведут новое производство в рамках МаИП
Получено разрешение на возведение в Москве нового предприятия, производящего строительную продукцию в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:00
2024-12-17T10:00
2024-12-17T10:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
капотня
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Получено разрешение на возведение в Москве нового предприятия, производящего строительную продукцию в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."С 2016 года по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки для создания производств. Благодаря этой мере поддержки на юго-востоке столицы появится новая производственная площадка предприятия по выпуску бетонных смесей для строительства метрополитена, дорог и промышленных объектов", - привели в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что для возведения завода ранее город предоставил в аренду почти два гектара земли в Капотне по льготной ставке один рубль в год.Производство появится в промзоне 59 "Капотня". Прилегающую территорию будущего завода благоустроят и озеленят."Площадь нового предприятия составит почти шестнадцать тысяч кв. м. Он станет пятой производственной площадкой предприятия. Реализация масштабного инвестпроекта позволит создать порядка 110 новых рабочих мест", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова также приводятся в сообщении.Под новое предприятия выделен участок земли рядом Московским нефтеперерабатывающим заводом, добавили в ДИПП.Там напомнили, что на сегодняшний день в Москве реализуются более 90 МаИП. Благодаря им в городе появляются новые промпредприятия, которые обеспечат рабочими местами почти 60 тысяч человек.
https://ria.ru/20241216/tinao-1989431252.html
https://ria.ru/20241215/liksutov-1989237894.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капотня, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Капотня, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: в ЮВАО возведут новое производство в рамках МаИП
Ликсутов сообщил, что в Москве построят завод по производству стройпродукции
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Получено разрешение на возведение в Москве нового предприятия, производящего строительную продукцию в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"С 2016 года по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки для создания производств. Благодаря этой мере поддержки на юго-востоке столицы появится новая производственная площадка предприятия по выпуску бетонных смесей для строительства метрополитена, дорог и промышленных объектов", - привели в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) слова Ликсутова.
Он добавил, что для возведения завода ранее город предоставил в аренду почти два гектара земли в Капотне по льготной ставке один рубль в год.
Производство появится в промзоне 59 "Капотня". Прилегающую территорию будущего завода благоустроят и озеленят.
"Площадь нового предприятия составит почти шестнадцать тысяч кв. м. Он станет пятой производственной площадкой предприятия. Реализация масштабного инвестпроекта позволит создать порядка 110 новых рабочих мест", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов
, его слова также приводятся в сообщении.
Под новое предприятия выделен участок земли рядом Московским нефтеперерабатывающим заводом, добавили в ДИПП.
Там напомнили, что на сегодняшний день в Москве реализуются более 90 МаИП. Благодаря им в городе появляются новые промпредприятия, которые обеспечат рабочими местами почти 60 тысяч человек.