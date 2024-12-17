https://ria.ru/20241217/kupyansk-1989733730.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске - РИА Новости, 17.12.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске
В Купянске Харьковской области удар нанесли по закрытой больнице, где видели украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:47
2024-12-17T16:47
2024-12-17T17:26
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983172142_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0239391187ea5b365ee86e67c5190892.jpg
ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. В Купянске Харьковской области удар нанесли по закрытой больнице, где видели украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Купянске прилетело в районе закрытой Центральной городской больницы. <...> На территории были замечены боевики. <...> После детонации туда начали съезжаться скорые и прибывать военные", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что больница была разграблена бандеровцами в 2022 году, но в здании остались целые помещения и надежные подвалы. Лебедев добавил, что во время комендантского часа на месте удара фиксировали движение автомобилей.Утром 17 декабря в Харьковской области действовала воздушная тревога.Как сообщал ранее в декабре глава российской администрации региона Виталий Ганчев, ВС России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области.
https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html
https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983172142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fd110b9d2513f8ed065b0eed4a5b50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске
По месту расположения ВСУ в Купянске нанесли удар, слышна детонация
ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. В Купянске Харьковской области удар нанесли по закрытой больнице, где видели украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Купянске прилетело в районе закрытой Центральной городской больницы. <...> На территории были замечены боевики. <...> После детонации туда начали съезжаться скорые и прибывать военные", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что больница была разграблена бандеровцами в 2022 году, но в здании остались целые помещения и надежные подвалы.
Лебедев добавил, что во время комендантского часа на месте удара фиксировали движение автомобилей.
Утром 17 декабря в Харьковской области действовала воздушная тревога.
Как сообщал ранее в декабре глава российской администрации региона Виталий Ганчев, ВС России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области.