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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 17.12.2024 (обновлено: 17:26 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kupyansk-1989733730.html
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске - РИА Новости, 17.12.2024
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске
В Купянске Харьковской области удар нанесли по закрытой больнице, где видели украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:47
2024-12-17T17:26
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. В Купянске Харьковской области удар нанесли по закрытой больнице, где видели украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Купянске прилетело в районе закрытой Центральной городской больницы. &lt;...&gt; На территории были замечены боевики. &lt;...&gt; После детонации туда начали съезжаться скорые и прибывать военные", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что больница была разграблена бандеровцами в 2022 году, но в здании остались целые помещения и надежные подвалы. Лебедев добавил, что во время комендантского часа на месте удара фиксировали движение автомобилей.Утром 17 декабря в Харьковской области действовала воздушная тревога.Как сообщал ранее в декабре глава российской администрации региона Виталий Ганчев, ВС России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области.
https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html
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харьковская область
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске

По месту расположения ВСУ в Купянске нанесли удар, слышна детонация

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. В Купянске Харьковской области удар нанесли по закрытой больнице, где видели украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В Купянске прилетело в районе закрытой Центральной городской больницы. <...> На территории были замечены боевики. <...> После детонации туда начали съезжаться скорые и прибывать военные", — сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что больница была разграблена бандеровцами в 2022 году, но в здании остались целые помещения и надежные подвалы.
Лебедев добавил, что во время комендантского часа на месте удара фиксировали движение автомобилей.
Утром 17 декабря в Харьковской области действовала воздушная тревога.
Как сообщал ранее в декабре глава российской администрации региона Виталий Ганчев, ВС России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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