https://ria.ru/20241217/kupyansk-1989733730.html

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске - РИА Новости, 17.12.2024

Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в Купянске

В Купянске Харьковской области удар нанесли по закрытой больнице, где видели украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:47

2024-12-17T16:47

2024-12-17T17:26

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 17 дек — РИА Новости. В Купянске Харьковской области удар нанесли по закрытой больнице, где видели украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Купянске прилетело в районе закрытой Центральной городской больницы. <...> На территории были замечены боевики. <...> После детонации туда начали съезжаться скорые и прибывать военные", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что больница была разграблена бандеровцами в 2022 году, но в здании остались целые помещения и надежные подвалы. Лебедев добавил, что во время комендантского часа на месте удара фиксировали движение автомобилей.Утром 17 декабря в Харьковской области действовала воздушная тревога.Как сообщал ранее в декабре глава российской администрации региона Виталий Ганчев, ВС России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области.

https://ria.ru/20241217/spetsoperatsiya-1989411492.html

https://ria.ru/20241114/kupyansk-1983754658.html

харьковская область

украина

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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф