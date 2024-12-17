https://ria.ru/20241217/kuban-1989626832.html

На Кубани развернули оперативные штабы из-за мазута на побережье

На Кубани развернули оперативные штабы из-за мазута на побережье - РИА Новости, 17.12.2024

На Кубани развернули оперативные штабы из-за мазута на побережье

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что по его поручению экстренно развернуты оперативные штабы в двух муниципалитетах после обнаружения... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:59

2024-12-17T10:59

2024-12-17T10:59

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

анапа

вениамин кондратьев

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 17 дек - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что по его поручению экстренно развернуты оперативные штабы в двух муниципалитетах после обнаружения мазута на побережье. "По моему поручению экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах под председательством глав муниципальных округов", - написал Кондратьев в Telegram-канале. В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла - предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

https://ria.ru/20241216/tanker-1989531759.html

краснодарский край

керченский пролив

анапа

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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, анапа, вениамин кондратьев, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе