https://ria.ru/20241217/kremennaya-1989596410.html

В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной

В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной - РИА Новости, 17.12.2024

В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной

ВС РФ увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:18

2024-12-17T08:18

2024-12-17T08:19

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. ВС РФ увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось уничтожить передовые порядки украинских боевиков и расширить зону контроля на юго-западе от Кременной. За несколько последних суток от националистов было очищено около 7 га кременского леса", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что санитарные и безвозвратные потери противника составили до роты личного состава и более 10 единиц различной бронетехники.

https://ria.ru/20241211/svo-1988543133.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность