https://ria.ru/20241217/kremennaya-1989596410.html
В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной
В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной - РИА Новости, 17.12.2024
В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной
ВС РФ увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:18
2024-12-17T08:18
2024-12-17T08:19
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. ВС РФ увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось уничтожить передовые порядки украинских боевиков и расширить зону контроля на юго-западе от Кременной. За несколько последних суток от националистов было очищено около 7 га кременского леса", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что санитарные и безвозвратные потери противника составили до роты личного состава и более 10 единиц различной бронетехники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной
Марочко: российские войска увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной