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В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 17.12.2024 (обновлено: 08:19 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kremennaya-1989596410.html
В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной
В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной - РИА Новости, 17.12.2024
В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной
ВС РФ увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T08:18
2024-12-17T08:19
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. ВС РФ увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось уничтожить передовые порядки украинских боевиков и расширить зону контроля на юго-западе от Кременной. За несколько последних суток от националистов было очищено около 7 га кременского леса", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что санитарные и безвозвратные потери противника составили до роты личного состава и более 10 единиц различной бронетехники.
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кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В ЛНР рассказали о ситуации в районе Кременной

Марочко: российские войска увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. ВС РФ увеличили зону контроля на юго-западе от Кременной, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось уничтожить передовые порядки украинских боевиков и расширить зону контроля на юго-западе от Кременной. За несколько последних суток от националистов было очищено около 7 га кременского леса", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что санитарные и безвозвратные потери противника составили до роты личного состава и более 10 единиц различной бронетехники.
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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