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Котюков и Дегтярев обсудили развитие детского спорта в Красноярске - РИА Новости, 17.12.2024
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18:46 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/krasnoyarsk-1989769377.html
Котюков и Дегтярев обсудили развитие детского спорта в Красноярске
Котюков и Дегтярев обсудили развитие детского спорта в Красноярске - РИА Новости, 17.12.2024
Котюков и Дегтярев обсудили развитие детского спорта в Красноярске
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время рабочей встречи с руководителем министерства спорта РФ Михаилом Дегтяревым обсудили работу государственной РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:46
2024-12-17T18:46
россия
красноярский край
красноярск
михаил котюков
михаил дегтярев
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КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время рабочей встречи с руководителем министерства спорта РФ Михаилом Дегтяревым обсудили работу государственной программы по развитию физической культуры и спорта на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора. "В министерстве спорта РФ состоялась рабочая встреча руководителя федерального ведомства Михаила Дегтярева с губернатором края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили работу государственной программы по развитию физической культуры и спорта на территории Красноярского края, особое внимание уделили вопросам развития массового спорта и поддержке детско-юношеского спорта", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на сегодняшний день каждый второй житель региона занимается физической культурой и спортом. В крае работает 135 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (449 структурных подразделений по населенным пунктам и микрорайонам) и действуют 127 спортивных федераций по видам спорта. В регионе принят закон, который предоставляет детям из многодетных семей право бесплатно посещать краевые объекты спорта и спортсооружения. Отдельной темой разговора также стали перспективы развития регби в регионе. В 2024 году регбийный клуб "Енисей - СТМ" в 13-й раз стал чемпионом России и в 10-й раз завоевал Кубок России по регби, в финале обыграв второй красноярский клуб – "Красный Яр". В настоящее время идет подготовка к модернизации спортивной базы стадиона "Авангард". "Договорились о софинансировании из федерального бюджета проекта по улучшению инфраструктуры стадиона "Авангард" и создании на его базе современного центра по развитию регби. Это позволит вывести подготовку спортсменов на новый уровень и укрепит позиции Красноярского края как одного из ведущих спортивных регионов страны", - сказал Котюков. По итогам встречи губернатор пригласил главу Минспорта РФ в январе в Красноярск на традиционные международные соревнования по вольной борьбе Кубок Ивана Ярыгина.
https://ria.ru/20241217/kontsert-1989767301.html
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россия, красноярский край, красноярск, михаил котюков, михаил дегтярев
Россия, Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Михаил Дегтярев
Котюков и Дегтярев обсудили развитие детского спорта в Красноярске

Михаил Котюков и Михаил Дегтярев обсудили развитие детского спорта в Красноярске

© Фото : пресс-служба правительства Красноярского краяГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время рабочей встречи с руководителем министерства спорта РФ Михаилом Дегтяревым обсудили работу государственной программы по развитию физической культуры и спорта на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора.
"В министерстве спорта РФ состоялась рабочая встреча руководителя федерального ведомства Михаила Дегтярева с губернатором края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили работу государственной программы по развитию физической культуры и спорта на территории Красноярского края, особое внимание уделили вопросам развития массового спорта и поддержке детско-юношеского спорта", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, на сегодняшний день каждый второй житель региона занимается физической культурой и спортом. В крае работает 135 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (449 структурных подразделений по населенным пунктам и микрорайонам) и действуют 127 спортивных федераций по видам спорта. В регионе принят закон, который предоставляет детям из многодетных семей право бесплатно посещать краевые объекты спорта и спортсооружения.
Отдельной темой разговора также стали перспективы развития регби в регионе. В 2024 году регбийный клуб "Енисей - СТМ" в 13-й раз стал чемпионом России и в 10-й раз завоевал Кубок России по регби, в финале обыграв второй красноярский клуб – "Красный Яр". В настоящее время идет подготовка к модернизации спортивной базы стадиона "Авангард".
"Договорились о софинансировании из федерального бюджета проекта по улучшению инфраструктуры стадиона "Авангард" и создании на его базе современного центра по развитию регби. Это позволит вывести подготовку спортсменов на новый уровень и укрепит позиции Красноярского края как одного из ведущих спортивных регионов страны", - сказал Котюков.
По итогам встречи губернатор пригласил главу Минспорта РФ в январе в Красноярск на традиционные международные соревнования по вольной борьбе Кубок Ивана Ярыгина.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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