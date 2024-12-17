https://ria.ru/20241217/krasnoyarsk-1989769377.html

Котюков и Дегтярев обсудили развитие детского спорта в Красноярске

Котюков и Дегтярев обсудили развитие детского спорта в Красноярске - РИА Новости, 17.12.2024

Котюков и Дегтярев обсудили развитие детского спорта в Красноярске

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время рабочей встречи с руководителем министерства спорта РФ Михаилом Дегтяревым обсудили работу государственной РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:46

2024-12-17T18:46

2024-12-17T18:46

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красноярск

михаил котюков

михаил дегтярев

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КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков во время рабочей встречи с руководителем министерства спорта РФ Михаилом Дегтяревым обсудили работу государственной программы по развитию физической культуры и спорта на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора. "В министерстве спорта РФ состоялась рабочая встреча руководителя федерального ведомства Михаила Дегтярева с губернатором края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили работу государственной программы по развитию физической культуры и спорта на территории Красноярского края, особое внимание уделили вопросам развития массового спорта и поддержке детско-юношеского спорта", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, на сегодняшний день каждый второй житель региона занимается физической культурой и спортом. В крае работает 135 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (449 структурных подразделений по населенным пунктам и микрорайонам) и действуют 127 спортивных федераций по видам спорта. В регионе принят закон, который предоставляет детям из многодетных семей право бесплатно посещать краевые объекты спорта и спортсооружения. Отдельной темой разговора также стали перспективы развития регби в регионе. В 2024 году регбийный клуб "Енисей - СТМ" в 13-й раз стал чемпионом России и в 10-й раз завоевал Кубок России по регби, в финале обыграв второй красноярский клуб – "Красный Яр". В настоящее время идет подготовка к модернизации спортивной базы стадиона "Авангард". "Договорились о софинансировании из федерального бюджета проекта по улучшению инфраструктуры стадиона "Авангард" и создании на его базе современного центра по развитию регби. Это позволит вывести подготовку спортсменов на новый уровень и укрепит позиции Красноярского края как одного из ведущих спортивных регионов страны", - сказал Котюков. По итогам встречи губернатор пригласил главу Минспорта РФ в январе в Красноярск на традиционные международные соревнования по вольной борьбе Кубок Ивана Ярыгина.

https://ria.ru/20241217/kontsert-1989767301.html

https://ria.ru/20241212/kotyukov-1988870566.html

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россия, красноярский край, красноярск, михаил котюков, михаил дегтярев