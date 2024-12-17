https://ria.ru/20241217/krasnoyarsk-1989731943.html

В Красноярке запустили пилотный проект ЭЗС для электробусов

В Красноярке запустили пилотный проект ЭЗС для электробусов - РИА Новости, 17.12.2024

В Красноярке запустили пилотный проект ЭЗС для электробусов

Российский оператор зарядных станций для электромобилей Hyper запустил в Красноярске пилотный проект ультрабыстрых зарядных станций (ЭЗС) для электробусов, в... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:39

2024-12-17T16:39

2024-12-17T16:42

технологии

красноярск

роснано

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский оператор зарядных станций для электромобилей Hyper запустил в Красноярске пилотный проект ультрабыстрых зарядных станций (ЭЗС) для электробусов, в планах масштабировать эту технологию и в других регионах страны, сообщила компания. "Федеральный оператор электродвижения Hyper группы "Роснано" запустил пилотный проект ультрабыстрых зарядных станций мощностью 350 кВт для электробусов в Красноярске. ЭЗС оснащена инновационной системой динамической балансировки мощности и технологией SmartCharge", - говорится в сообщении. Отмечается, что технология позволяет оптимизировать процесс зарядки электрического общественного транспорта, регулируя максимальную мощность сессии в зависимости от заранее запланированного графика. В условиях экстремальных морозов и резких перепадов температур система помогает поддерживать эффективную нагрузку на городскую энергосистему. "Для Hyper проект в Красноярске стал очередным шагом к модернизации федеральной транспортной инфраструктуры. В планах компании масштабировать технологию ультрабыстрых ЭЗС для электробусов на другие регионы РФ", - добавили в компании.

https://ria.ru/20241205/elektromobil-1987473055.html

https://ria.ru/20241208/neft-1987811946.html

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технологии, красноярск, роснано, общество