https://ria.ru/20241217/krasnoyarsk-1989731943.html
В Красноярке запустили пилотный проект ЭЗС для электробусов
В Красноярке запустили пилотный проект ЭЗС для электробусов - РИА Новости, 17.12.2024
В Красноярке запустили пилотный проект ЭЗС для электробусов
Российский оператор зарядных станций для электромобилей Hyper запустил в Красноярске пилотный проект ультрабыстрых зарядных станций (ЭЗС) для электробусов, в... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:39
2024-12-17T16:39
2024-12-17T16:42
технологии
красноярск
роснано
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский оператор зарядных станций для электромобилей Hyper запустил в Красноярске пилотный проект ультрабыстрых зарядных станций (ЭЗС) для электробусов, в планах масштабировать эту технологию и в других регионах страны, сообщила компания. "Федеральный оператор электродвижения Hyper группы "Роснано" запустил пилотный проект ультрабыстрых зарядных станций мощностью 350 кВт для электробусов в Красноярске. ЭЗС оснащена инновационной системой динамической балансировки мощности и технологией SmartCharge", - говорится в сообщении. Отмечается, что технология позволяет оптимизировать процесс зарядки электрического общественного транспорта, регулируя максимальную мощность сессии в зависимости от заранее запланированного графика. В условиях экстремальных морозов и резких перепадов температур система помогает поддерживать эффективную нагрузку на городскую энергосистему. "Для Hyper проект в Красноярске стал очередным шагом к модернизации федеральной транспортной инфраструктуры. В планах компании масштабировать технологию ультрабыстрых ЭЗС для электробусов на другие регионы РФ", - добавили в компании.
https://ria.ru/20241205/elektromobil-1987473055.html
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технологии, красноярск, роснано, общество
Технологии, Красноярск, Роснано, Общество
В Красноярке запустили пилотный проект ЭЗС для электробусов
Hyper запустил пилотный проект ЭЗС для электробусов в Красноярске
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский оператор зарядных станций для электромобилей Hyper запустил в Красноярске пилотный проект ультрабыстрых зарядных станций (ЭЗС) для электробусов, в планах масштабировать эту технологию и в других регионах страны, сообщила компания.
"Федеральный оператор электродвижения Hyper группы "Роснано
" запустил пилотный проект ультрабыстрых зарядных станций мощностью 350 кВт для электробусов в Красноярске
. ЭЗС оснащена инновационной системой динамической балансировки мощности и технологией SmartCharge", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технология позволяет оптимизировать процесс зарядки электрического общественного транспорта, регулируя максимальную мощность сессии в зависимости от заранее запланированного графика. В условиях экстремальных морозов и резких перепадов температур система помогает поддерживать эффективную нагрузку на городскую энергосистему.
"Для Hyper проект в Красноярске стал очередным шагом к модернизации федеральной транспортной инфраструктуры. В планах компании масштабировать технологию ультрабыстрых ЭЗС для электробусов на другие регионы РФ", - добавили в компании.