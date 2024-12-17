Опрос показал, что свыше 50% поляков хотят прекращения конфликта на Украине
CBOS: 55% поляков считают, что конфликт на Украине надо прекратить
Флаг Украины. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Более половины поляков считают, что украинский должен быть прекращен, даже если Украине придется отказаться от части территории или части своей независимости, свидетельствует недавний опрос CBOS.
Такого мнения придерживаются 55% опрошенных. Еще в сентябре так считали 39% респондентов, а в апреле 2022 года - 26%.
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Эксперты CBOS отметили, что в настоящее время - впервые с начала конфликта - в польском обществе преобладает мнение, что усилия должны быть направлены в первую очередь на заключение мира, даже если Украине придется пойти на уступки.
Только 31% опрошенных сейчас считают, что военные действия следует продолжать, не делая никаких уступок России (46% в сентябре этого года и 59% в апреле 2022 года соответственно). У 14% нет мнения по этому поводу.
Как показало исследование, мирные переговоры чаще поддерживают поляки в возрасте 18-24 лет, жители самых маленьких городов, люди, негативно оценивающие свое финансовое положение, чаще исповедующие религию и придерживающиеся правых взглядов.
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"Он также исключительно высок среди избирателей правых оппозиционных партий: особенно "Конфедерации" и "Права и справедливости". Мнения по этому поводу разделились среди избирателей правящей "Гражданской коалиции" и "Третьего пути"", - отметили в CBOS.
Исследование было проведено с 28 ноября по 8 декабря 2024 года на выборке 915 человек методами CAPI и CATI (компьютерное интервью и опрос респондента по телефону). Данные о погрешности не приводятся.
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