https://ria.ru/20241217/konflikt-1989579152.html

В США сделали шокирующее заявление по России и Украине

В США сделали шокирующее заявление по России и Украине - РИА Новости, 17.12.2024

В США сделали шокирующее заявление по России и Украине

США поставили под угрозу национальную безопасность России расширением НАТО и спровоцировали войну между Россией и Украиной. Об этом в эфире своего... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T03:01

2024-12-17T03:01

2024-12-17T03:01

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украина

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. США поставили под угрозу национальную безопасность России расширением НАТО и спровоцировали войну между Россией и Украиной. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис."Россия предупреждала, что этот вопрос (Вступление Украины в НАТО. — Прим. ред.) для нее носит экзистенциальный характер, но мы решили проигнорировать и все равно сделать это", — сказал он.По его мнению, если бы США и страны коллективного Запада не вмешивались в отношения между Украиной и Россией, то они могли бы нормально существовать, не имея никаких проблем."Если бы мы не вмешались в их отношения (Между Россией и Украиной. — Прим. ред), то никакой войны между Россией и Украиной не было бы", — заявил Дэвис.Он считает, что если бы НАТО и США не занимались провокациями и не вмешивалась во внутренние дела Украины, то Киеву пришлось бы решать все вопросы в сотрудничестве с Россией или проводить самостоятельную политику, воспользовавшись своим географическим положением."Они (Украина. — Прим. ред.) могли выбрать любую модель: австрийскую или быть как Финляндия — мирно жить с Россией и иметь полную свободу действий. Всего лишь не вступая в военный блок", — предупредил экспертДэвис также заявил, что цена за бессмысленную политику по поддержке Украины оказалась для США слишком велика, а ее цели не оправдались."Нам бы не пришлось терять сотни тысяч единиц военного оборудования — танки, артиллерия, пусковые установки, системы противовоздушной обороны — все это было бы в нашем инвентаре, а наша национальная безопасность была бы на подъеме, а не в упадке. Это цена, которую мы платим за тот бред, который сейчас несет сенатор Макконелл и все ему подобные", — заключил отставной подполковник.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, нато