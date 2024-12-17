В США сделали шокирующее заявление по России и Украине
Дэвис: США напрямую спровоцировали конфликт между Россией и Украиной
Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. США поставили под угрозу национальную безопасность России расширением НАТО и спровоцировали войну между Россией и Украиной. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис.
"Россия предупреждала, что этот вопрос (Вступление Украины в НАТО. — Прим. ред.) для нее носит экзистенциальный характер, но мы решили проигнорировать и все равно сделать это", — сказал он.
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"Если бы мы не вмешались в их отношения (Между Россией и Украиной. — Прим. ред), то никакой войны между Россией и Украиной не было бы", — заявил Дэвис.
Он считает, что если бы НАТО и США не занимались провокациями и не вмешивалась во внутренние дела Украины, то Киеву пришлось бы решать все вопросы в сотрудничестве с Россией или проводить самостоятельную политику, воспользовавшись своим географическим положением.
"Они (Украина. — Прим. ред.) могли выбрать любую модель: австрийскую или быть как Финляндия — мирно жить с Россией и иметь полную свободу действий. Всего лишь не вступая в военный блок", — предупредил эксперт
Дэвис также заявил, что цена за бессмысленную политику по поддержке Украины оказалась для США слишком велика, а ее цели не оправдались.
"Нам бы не пришлось терять сотни тысяч единиц военного оборудования — танки, артиллерия, пусковые установки, системы противовоздушной обороны — все это было бы в нашем инвентаре, а наша национальная безопасность была бы на подъеме, а не в упадке. Это цена, которую мы платим за тот бред, который сейчас несет сенатор Макконелл и все ему подобные", — заключил отставной подполковник.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.