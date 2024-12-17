Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/kolichestvo-1989572827.html
Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС
Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС - РИА Новости, 17.12.2024
Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС
Значительное количество стран и объединений по всему миру проявляют интерес к ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:46
2024-12-17T00:46
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594451034_0:440:2859:2048_1920x0_80_0_0_925a62627ad441c75d8739900c41b9b4.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Значительное количество стран и объединений по всему миру проявляют интерес к ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В интервью "Российской газете" Мишустин отметил, что ЕАЭС зарекомендовал себя как эффективный интеграционный проект, основанный на равноправии, где принято слышать друг друга, доверять, искать и находить компромиссы, уважать нормы международного права. "В современных условиях это выгодно отличает нас от многих других региональных организаций. Поэтому интерес к сотрудничеству с Союзом проявляет значительное количество стран и объединений по всему миру", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241001/mishustin-1975726650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594451034_466:507:2521:2048_1920x0_80_0_0_62bfc590b593a2f6af22d7de206c6dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС

Мишустин: большое количество стран и объединений проявляют интерес к ЕАЭС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Значительное количество стран и объединений по всему миру проявляют интерес к ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В интервью "Российской газете" Мишустин отметил, что ЕАЭС зарекомендовал себя как эффективный интеграционный проект, основанный на равноправии, где принято слышать друг друга, доверять, искать и находить компромиссы, уважать нормы международного права.
"В современных условиях это выгодно отличает нас от многих других региональных организаций. Поэтому интерес к сотрудничеству с Союзом проявляет значительное количество стран и объединений по всему миру", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
ЕАЭС открыт для тех, кто готов к равноправному партнерству, заявил Мишустин
1 октября, 14:21
 
РоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала