https://ria.ru/20241217/kolichestvo-1989572827.html

Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС

Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС - РИА Новости, 17.12.2024

Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС

Значительное количество стран и объединений по всему миру проявляют интерес к ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:46

2024-12-17T00:46

2024-12-17T00:46

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Значительное количество стран и объединений по всему миру проявляют интерес к ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В интервью "Российской газете" Мишустин отметил, что ЕАЭС зарекомендовал себя как эффективный интеграционный проект, основанный на равноправии, где принято слышать друг друга, доверять, искать и находить компромиссы, уважать нормы международного права. "В современных условиях это выгодно отличает нас от многих других региональных организаций. Поэтому интерес к сотрудничеству с Союзом проявляет значительное количество стран и объединений по всему миру", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241001/mishustin-1975726650.html

россия

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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз