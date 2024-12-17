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Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС
Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС - РИА Новости, 17.12.2024
Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС
Значительное количество стран и объединений по всему миру проявляют интерес к ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:46
2024-12-17T00:46
2024-12-17T00:46
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Значительное количество стран и объединений по всему миру проявляют интерес к ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В интервью "Российской газете" Мишустин отметил, что ЕАЭС зарекомендовал себя как эффективный интеграционный проект, основанный на равноправии, где принято слышать друг друга, доверять, искать и находить компромиссы, уважать нормы международного права. "В современных условиях это выгодно отличает нас от многих других региональных организаций. Поэтому интерес к сотрудничеству с Союзом проявляет значительное количество стран и объединений по всему миру", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241001/mishustin-1975726650.html
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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин рассказал об интересе стран и объединений к ЕАЭС
Мишустин: большое количество стран и объединений проявляют интерес к ЕАЭС