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Медведев призвал правоохранительные органы найти убийц Кириллова в России - РИА Новости, 17.12.2024
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17:56 17.12.2024 (обновлено: 17:57 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989759502.html
Медведев призвал правоохранительные органы найти убийц Кириллова в России
Медведев призвал правоохранительные органы найти убийц Кириллова в России - РИА Новости, 17.12.2024
Медведев призвал правоохранительные органы найти убийц Кириллова в России
Правоохранительные органы должны найти убийц начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:56
2024-12-17T17:57
россия
москва
игорь кириллов
дмитрий медведев
войска рхбз
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы должны найти убийц начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сегодня в результате теракта погиб наш коллега и наш товарищ Игорь Анатольевич Кириллов... Всем понятно, что произошло, что случилось, и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности. Но в любом случае, правоохранительные органы должны найти убийц в России", - сказал Медведев, видео его выступления опубликовано на его странице "В Контакте". По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html
россия
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россия, москва, игорь кириллов, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия
Россия, Москва, Игорь Кириллов, Дмитрий Медведев, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
Медведев призвал правоохранительные органы найти убийц Кириллова в России

Медведев призвал правоохранительные органы найти убийц генерала Кириллова в РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте
Сотрудники Следственного комитета на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы должны найти убийц начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня в результате теракта погиб наш коллега и наш товарищ Игорь Анатольевич Кириллов... Всем понятно, что произошло, что случилось, и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности. Но в любом случае, правоохранительные органы должны найти убийц в России", - сказал Медведев, видео его выступления опубликовано на его странице "В Контакте".
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Погиб генерал Кириллов. Чем известен начальник войск РХБЗ
Вчера, 12:22
 
РоссияМоскваИгорь КирилловДмитрий МедведевВойска РХБЗСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествия
 
 
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