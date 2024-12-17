https://ria.ru/20241217/kirillov-1989759502.html

Медведев призвал правоохранительные органы найти убийц Кириллова в России

Медведев призвал правоохранительные органы найти убийц Кириллова в России - РИА Новости, 17.12.2024

Медведев призвал правоохранительные органы найти убийц Кириллова в России

Правоохранительные органы должны найти убийц начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:56

2024-12-17T17:56

2024-12-17T17:57

россия

москва

игорь кириллов

дмитрий медведев

войска рхбз

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы должны найти убийц начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сегодня в результате теракта погиб наш коллега и наш товарищ Игорь Анатольевич Кириллов... Всем понятно, что произошло, что случилось, и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности. Но в любом случае, правоохранительные органы должны найти убийц в России", - сказал Медведев, видео его выступления опубликовано на его странице "В Контакте". По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989650189.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, москва, игорь кириллов, дмитрий медведев, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия