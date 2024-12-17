https://ria.ru/20241217/kirillov-1989747639.html

Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова

Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024

Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова

Необходимо сделать все, чтобы уничтожить заказчиков убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, ими является военно-политическое... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:32

2024-12-17T17:32

2024-12-17T17:56

украина

россия

дмитрий медведев

игорь кириллов

киев

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв на рязанском проспекте в москве

войска рхбз

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы уничтожить заказчиков убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, ими является военно-политическое руководство Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти тоже известны - это военно-политическое руководство Украины", - сказал Медведев, выступление которого опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html

украина

россия

киев

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украина, россия, дмитрий медведев, игорь кириллов, киев, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, войска рхбз