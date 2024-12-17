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Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова
Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова - РИА Новости, 17.12.2024
Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова
Необходимо сделать все, чтобы уничтожить заказчиков убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, ими является военно-политическое... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:32
2024-12-17T17:32
2024-12-17T17:56
украина
россия
дмитрий медведев
игорь кириллов
киев
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв на рязанском проспекте в москве
войска рхбз
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы уничтожить заказчиков убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, ими является военно-политическое руководство Украины, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти тоже известны - это военно-политическое руководство Украины", - сказал Медведев, выступление которого опубликовано на его странице в социальной сети "ВКонтакте".По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
https://ria.ru/20241217/kirillov-1989721947.html
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украина, россия, дмитрий медведев, игорь кириллов, киев, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве, войска рхбз
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Игорь Кириллов, Киев, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Войска РХБЗ
Медведев призвал сделать все для уничтожения заказчиков убийства Кириллова
Медведев заявил, что нужно уничтожить заказчиков убийства Кириллова